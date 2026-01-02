Metro suspende servicio entre estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó

Los usuarios se quejaron de que no fueron alertados por la suspensión del servicio. ( FUENTE EXTERNA )

El Metro de Santo Domingo informó la tarde de este viernes la suspensión temporal desde la estación Gregorio Urbano Gilbert hasta la Mamá Tingó en la Línea 1, en Santo Domingo Norte. El paro no fue avisado previamente, como suelen hacerlo en sus redes sociales y en notas de prensa.

Según un comunicado, la suspensión se debe a labores de mantenimientos en la vía catenaria. El servicio será restablecido de manera regular el sábado 3 de enero. No especificó la hora.

"El servicio será suspendido para garantizar la seguridad de los usuarios durante las actividades de mantenimiento programado, realizadas debido al bajo flujo de usuarios", informó el Departamento de Comunicación.

En ese sentido, se habilitarán trasportes gratis en autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) entre las estaciones afectadas.

Usuarios se quejaron en las redes sociales de que fueron desmontados de los trenes sin ninguna explicación.

Para el cierre de 2025, el Metro movilizaba diariamente una cifra que oscila entre los 380,000 y 400,000 pasajeros en días laborables. La estación Mamá Tingó (Villa Mella) se mantiene como la de mayor tráfico de toda la red, seguida por el Centro de los Héroes y la estación de transferencia Juan Pablo Duarte.

Gracias a la incorporación de trenes de 6 vagones (duplicando la capacidad anterior) y la repotenciación del sistema eléctrico, el metro ahora puede transportar hasta 22,000 usuarios por hora en horas pico.

Para el mes de febrero está programa la entrada al sistema de la Línea 2 C, una extensión de 7.5 kilómetros que conectará la estación María Montez con la entrada de Los Alcarrizos, lo que se prevé tendrá un incremento considerable en el número de usuarios.