Apresan a uno de tres acusados de torturar y asesinar a dos cobradores en Santiago

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ofreció este sábado nuevos detalles sobre el doble homicidio de dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de diciembre de 2025 en Santiago, identificando al detenido y confirmando que otros dos implicados permanecen prófugos.

Las víctimas fueron identificadas como Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló, quienes laboraban como cobradores de una empresa de préstamos y fueron hallados sepultados en la parte trasera de una vivienda ubicada en el sector Los Santanas, municipio Licey al Medio, provincia Santiago.

De acuerdo con el informe oficial, fue capturado Yoni Pierre, de 56 años, de nacionalidad haitiana, quien, conforme a las evidencias levantadas durante el proceso investigativo, habría participado directamente en los hechos que culminaron con la muerte de ambos hombres.

En la referida vivienda residía el ahora detenido.

Identifican prófugos

La Policía Nacional informó, además, que fueron identificados como Yelson Trinidad García, alias "Villano", de 18 años, y Jimmy Jules Mecido, de 20, los otros dos nacionales haitianos implicados en el caso, por lo que se activó su localización y captura para que respondan ante la justicia.

Según la certificación médico-legal del levantamiento, los cuerpos de Rodríguez Rojas y Martínez Parelló presentaban heridas por arma de fuego y traumas severos.

Ambos cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago para los estudios correspondientes.

El hallazgo de los cuerpos fue posible gracias a una labor investigativa desarrollada por personal de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con sede en Santiago, bajo la coordinación del Ministerio Público, que incluyó levantamientos periciales, recolección de evidencias, análisis de cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia.

El caso se originó el 1 de enero de 2026, cuando las autoridades localizaron un vehículo abandonado con manchas de sangre y evidencias balísticas en la avenida Circunvalación Norte, sector Limonal, municipio Licey al Medio.

Cronología del caso y acciones de la Policía Nacional

Dicho vehículo era utilizado por las víctimas para realizar labores de cobro en una ruta que abarcaba Tamboril y otras localidades de la provincia de Santiago.

Como seguimiento a ese hallazgo, el 2 de enero de 2026, los investigadores localizaron sepultados los cuerpos sin vida de ambos hombres en el lugar antes señalado.

Las autoridades presumen que los implicados trasladaron el vehículo y posteriormente lo abandonaron en el punto donde fue localizado.

Durante el proceso investigativo, varias personas fueron conducidas para fines de investigación y se ocuparon herramientas que presuntamente fueron utilizadas para la sepultura de los cuerpos, así como otros indicios materiales relevantes para el esclarecimiento del caso.

Mientras los padres de Reimy Tomás Rodríguez Rojas ofrecieron declaraciones a la prensa durante su presencia en el Inacif, los familiares de Rodolfo Martínez Parelló se negaron a ofrecer declaraciones públicas sobre el hecho.

La Policía Nacional indicó que, junto al Ministerio Público, mantiene activa la búsqueda de los prófugos, a fin de ponerlos a disposición de la justicia y establecer de manera definitiva el contexto y las responsabilidades del doble homicidio.