Cancillería llama a dominicanos en Venezuela a extremar precauciones y pide evitar viajes al país

En caso de emergencia, los dominicanos pueden contactar al Consulado de España en Caracas, a través de su línea de emergencia disponible las 24 horas, en el número +58 424 209 0264. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) llamó a los ciudadanos dominicanos residentes en Venezuela a extremar las precauciones y mantenerse informados de manera constante a través de fuentes oficiales.

El llamado de la cancillería se registra luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar.

A través de un comunicado, la institución recordó que, desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de la República Dominicana en territorio venezolano.

Representación consular y canales de contacto

En ese sentido, en caso de emergencia, los dominicanos pueden contactar al Consulado de España en Caracas, a través de su línea de emergencia disponible las 24 horas, en el número +58 424 209 0264.

Asimismo, el MIREX informó que mantiene habilitados sus canales de contacto en Santo Domingo, mediante el teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, en horario laborable, así como el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do

Finalmente, aconsejó que, por razones de seguridad, a los dominicanos de abstenerse de viajar a Venezuela hasta nuevo aviso.