Apresan a seis personas por desaparición de niña en Imbert, Puerto Plata

La Policía Nacional informó este sábado que no se han producido avances sobre el paradero de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero de Imbert, mientras se mantiene bajo investigación a seis personas apresadas, entre ellas familiares y allegados que estaban a cargo de la menor.

La institución precisó que los apresados permanecen en custodia exclusivamente para fines investigativos, como parte del proceso de recopilación de información que permita esclarecer las circunstancias en que ocurrió la desaparición.

Desde tempranas horas, equipos de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Civil y otros organismos de respuesta continúan desplegados en Barrero y zonas cercanas, desarrollando labores de búsqueda terrestre, sin que hasta el momento se haya confirmado información que conduzca a la ubicación del infante.

Este sábado se cumplen tres días desde que la menor fue vista por última vez, lo que mantiene en alerta a las autoridades y genera creciente preocupación entre familiares y residentes del área.

Visita familiar terminó en desaparición

La desaparición de la niña se produjo mientras se encontraba en Barrero como parte de una visita familiar con motivo de las festividades de fin de año.

La familia se había trasladado desde el municipio de Navarrete hacia esa comunidad rural de Imbert días antes del hecho.

De acuerdo con los datos recabados, la menor estuvo bajo el cuidado de familiares durante la tarde del 31 de diciembre, cuando salió del entorno cercano sin que se percibiera de inmediato su ausencia, lo que dio paso a las primeras acciones de búsqueda y la posterior notificación a las autoridades.

Durante el operativo, los equipos localizaron un calzado perteneciente a la niña en las proximidades del río de Barrero, hallazgo que fue integrado a la investigación.

No obstante, los familiares insisten en que se amplíen los recorridos hacia otros puntos del municipio, ante la esperanza de que la menor no haya ingresado al afluente.

Familia clama por información

La madre de la niña, Yesica González, quien reside en Estados Unidos llegó a la zona donde se desarrollan los operativos y realizó un llamado público a cualquier persona que pueda aportar información útil.

"Solamente pido que, si alguien ha visto algo, lo que sea, que por favor me hagan saber", expresó.

González también se refirió a su estado de salud en medio de la angustia que atraviesa.

"Me he sentido más o menos porque yo sufro del corazón y he tenido problemas de salud. Tengo que tranquilizarme por el corazón, me han estado medicando", manifestó.

Por su parte, el abuelo de la menor solicitó que, en caso de que alguien tenga a la niña, sea dejada en un lugar donde pueda ser localizada sin riesgo, reiterando la disposición de la familia de colaborar en todo lo necesario para recuperarla.

"Sea como sea, si tiene miedo, que la dejen en un lugar que sea seguro. Haremos todo lo posible. Si piden dinero también, mi número es 646-806-8247, que se comuniquen conmigo", manifestó el abuelo.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en curso y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente, mientras se mantienen activos los operativos en Barrero de Imbert y comunidades aledañas.