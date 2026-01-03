Abinader asegura que RD nunca reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader informó este sábado que mantiene un seguimiento constante a la evolución de los acontecimientos políticos en Venezuela, en medio del escenario de incertidumbre que atraviesa ese país.

En un comunicado, el mandatario recordó que la República Dominicana nunca reconoció la legitimidad de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente, tras las elecciones celebradas en julio de 2024.

"En consonancia con ello promovimos la Declaración de Santo Domingo de agosto del mismo año que exigió el respeto a la voluntad expresada en las urnas", escribió Abinader en la red social X.

Seguimiento a situación política

Destacó además los históricos lazos de solidaridad entre los pueblos dominicano y venezolano, y reiteró su disposición de colaborar con los esfuerzos orientados al restablecimiento de la democracia, la paz y la concordia nacional en Venezuela.

“República Dominicana estará siempre del lado de la democracia. Donde sea, cuando sea y ante quien sea”, subraya el pronunciamiento oficial, reafirmando la postura del país en favor de los valores democráticos y el respeto al orden constitucional.

