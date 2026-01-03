Venezolanos en RD reaccionan con expectativa e incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos celebran durante una manifestación este sábado, en Santiago de Chile. ( EFE )

Venezolanos residentes en República Dominicana vivieron una madrugada marcada por la sorpresa, el desvelo y la incertidumbre, tras la confirmación de Estados Unidos de que el presidente de su país, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores fueron capturados durante una operación militar en Venezuela.

La noticia fue difundida por el presidente Donald Trump, quien aseguró que la acción fue un "éxito" en el que fuerzas estadounidenses detuvieron al líder venezolano y que estaba en "una fortaleza" cuando fue capturado. Asimismo, que fue trasladado hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Para muchos, las primeras horas del sábado estuvieron dominadas por llamadas desde Venezuela, mensajes de WhatsApp y una búsqueda constante de información.

La periodista venezolana Alondra Arias , residente en el país, relató que fue despertada alrededor de las 2:00 de la madrugada por una llamada de su hermana desde Venezuela. "Me llamaron para saber qué se sabía, porque a esa hora lo único que se sabía es que estaban bombardeando Caracas, pero no se sabía más nada, no se sabía qué era, qué es lo que estaba pasando", explicó, al señalar que desde el exterior suele haber mayor acceso a redes y fuentes informativas.

Arias describió el ambiente como una mezcla de esperanza e incertidumbre. Aunque reconoció que para muchos la eventual salida de Maduro representaría "un primer paso".

Aunque gran parte de la población venezolana en el exterior celebra la captura de Nicolás Maduro, dentro de la República Bolivariana de Venezuela la realidad es distinta. "En Venezuela nadie está celebrando; lo que hay es miedo e incertidumbre sobre lo que va a pasar", afirmó Alondra tras conversar con sus familiares que permanecen en su país natal.

Comercios cerrados

Según contó, durante las horas posteriores a los reportes, en Caracas gran parte de los comercios permanecen cerrados, con excepción de establecimientos de alimentos, mientras la población se mantenía resguardada en sus hogares. "No se sabe realmente cuáles fueron los daños, no se sabe si hay fallecidos", sostuvo.

Advirtió que lo que más inquieta es la falta de comunicación por parte del Gobierno venezolano y lo que pueda ocurrir después.

De su lado, el periodista venezolano Gustavo Rodríguez , quien reside en República Dominicana desde hace ocho años, consideró que el momento ha generado una fuerte carga emocional entre los migrantes. "Es un momento que estamos esperando los venezolanos desde hace mucho tiempo. La gente sabe que hay una dictadura, que hay un delincuente en el poder", indicó.

A su juicio, los rumores reavivaron el recuerdo de años marcados por escasez, represión y crisis humanitaria.

"Los venezolanos llevamos mucho tiempo esperando un cambio. Se dice que en una guerra muere mucha gente y es que sin guerra los venezolanos estaban muriendo", expresó, al relatar experiencias personales de hambre, falta de medicinas y amenazas por ejercer el periodismo.

Rodríguez aseguró que esta madrugada sus familiares en Caracas vivieron las horas de mayor tensión resguardados por temor a posibles reacciones violentas. "Muy nerviosos, pero a la vez contentos, porque saben o tenían la sospecha de que algo estaba pasando y que nada más el hecho de pensar de ser libres durante tanto tiempo es un motivo de felicidad", dijo.

Persisten dudas sobre el futuro

Por su parte, Verónica Fernández , venezolana residente en República Dominicana desde 2018, señaló que logró comunicarse con todos sus familiares en Venezuela y confirmó que se encontraban a salvo, aunque encerrados y atentos a cualquier novedad.

"Nada más fue como un susto. Todos me dijeron que están bien, pero con los nervios porque no saben lo que va a pasar", comentó.

Fernández expresó que, aun si los reportes resultaran ciertos, persiste la duda sobre el futuro inmediato del país. "Que se hayan llevado nada más a Maduro y a la esposa siento que no hace nada, porque los demás desgraciados siguen allá", afirmó.

Entre la comunidad venezolana en República Dominicana predomina la incertidumbre, a la espera de nuevos pronunciamientos oficiales. Los testimonios coinciden en que, más allá de celebraciones, prevalece la duda, junto a la esperanza sobre lo que le depara a la República Bolivariana de Venezuela.