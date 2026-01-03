Venezolanos en RD ven captura de Maduro y su esposa como el inicio de una transición

Manifestación de ciudadanos venezolanos tras el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, este sábado en la Puerta del Sol, en Madrid. ( EFE )

La captura de Nicolás Maduro ha causado reacciones encontradas entre la diáspora venezolana en República Dominicana: mientras fuera del país predominan la celebración y la esperanza, dentro de Venezuela se imponen el silencio y la angustia. Para muchos, el hecho representa el posible inicio de una transición política largamente esperada.

Gina Caldera, directora de GlobalizateRadio , embajadora de Venezolanos Globales en RD y directiva de la Coalición por Venezuela —que agrupa a organizaciones de la diáspora en el mundo— aseguró que sus familiares en Venezuela se mantienen " callados, en alerta y muy angustiados , porque ya hay rumores de escasez y saqueos ".

Caldera explicó que muchos venezolanos en el exterior llevaban semanas sin dormir ante la expectativa de un desenlace. " Estamos celebrando el avance de la libertad, porque todavía falta mucho. Esto apenas fue el inicio", afirmó.

A su juicio, lo ocurrido no debe verse como una invasión, sino como " una operación de un Gobierno buscando a un criminal que estaba secuestrando un país ". No obstante, llamó a la prudencia: "Hay una estructura criminal activa y la orden que hay es que las personas que salgan a la calle van a ser afectadas".

Pasos de Trump

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país asumirá el control de Venezuela de manera temporal hasta garantizar una transición "segura, adecuada y sensata", sin precisar plazos ni detalles del proceso.

Trump afirmó que Washington no permitirá que figuras del régimen asuman el poder y aseguró que su objetivo es lograr paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano, además de facilitar el retorno de migrantes.

También adelantó que empresas petroleras estadounidenses invertirán para recuperar la infraestructura energética del país. Mientras tanto, Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Apoyan el progreso

Desde República Dominicana, la dirigente informó que expresan apoyo al proceso, aunque insistió en que " esto no es el final ", sino el comienzo de una transición largamente esperada.

Respecto a la alocución de Trump, Gina afirmó que es necesario analizar con cuidado el contexto de la situación, al señalar que en Venezuela existen autoridades electas. Consideró que, aunque pudiera requerirse apoyo para la gobernabilidad en un primer momento, este sería breve. Añadió que el país atraviesa actualmente un vacío de poder que, a su juicio, será llenado.

Sobre el futuro político del país, Javier Lunar, un periodista venezolano que lleva nueve años residiendo en el país, señaló que las declaraciones del presidente estadounidense han dejado "algunas preguntas en el aire".

A su juicio, el principal reto será lograr una transición pacífica y sólida, tomando en cuenta que figuras opositoras como Edmundo González y María Corina Machado se encuentran fuera del país, mientras que el chavismo aún mantiene control de sectores clave, especialmente en el ámbito militar.

"Hasta que no se aclare si esto fue negociado, planificado y cuál será la ruta real de la transición, la incertidumbre va a continuar. ¿Quién va a ocupar realmente el poder en Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿El chavismo se va a dejar? ¿Los que quedan allá en Venezuela van a permitir toda esta situación? ¿Cuál va a ser los siguientes pasos? Son preguntas que quedan todavía en el aire con esta situación", afirmó.

Pese a la cautela, Lunar reconoció que la detención de Maduro es un hecho sin precedentes para los venezolanos. "Lo vemos todavía como algo irreal, como que es un sueño. El ver a una de las cabezas del chavismo siendo detenido por una potencia extranjera", expresó.

"Un victoria maravillosa"

En la misma línea se expresó Rafael Rodríguez Coronel , venezolano residente en RD, quien consideró el apresamiento de Maduro como " una victoria maravillosa de los pueblos libres de América ". Señaló que los venezolanos "no tienen complejo" frente a apoyos internacionales cuando la voluntad popular ha sido vulnerada por años.

"El régimen de Maduro, como el chavismo y como el cubano, que es el mismo aparato, ha hecho consistentemente ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo y ahora ´game over´ se les acabó el tiempo y llegó el momento de la acción", sostuvo.

Rodríguez Coronel indicó que su familia en Venezuela está a salvo y de acuerdo con lo ocurrido, aunque con cautela. También lamentó que otros altos dirigentes como Diosdado Cabello, no hayan sido detenidos, pero valoró el impacto simbólico del operativo: "lo importante es que han quitado al rey y a la reina en el juego de ajedrez; se cepillaron a Maduro y a la esposa y no es poca cosa".

En medio de la esperanza y la incertidumbre, la diáspora venezolana en República Dominicana observa los acontecimientos con cautela y expectativa. Mientras algunos celebran lo que consideran un punto de quiebre histórico, otros advierten que el verdadero desafío apenas comienza.

El futuro de Venezuela, coinciden, dependerá de que la transición prometida sea pacífica, clara y verdaderamente orientada a devolver la estabilidad y la democracia al país.