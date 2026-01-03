Cierre del espacio aéreo del Caribe paraliza vuelos entre RD y varios destinos internacionales
Las aerolíneas JetBlue, Sky High y Frontier figuran entre las más afectadas
La crisis regional se agudizó este sábado tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar el cierre del espacio aéreo del Caribe para vuelos comerciales.
La medida ha provocado una ola de cancelaciones que afecta directamente a la capital de República Dominicana y a sus conexiones con Puerto Rico y otros países de la región.
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón, informó que además del aeropuerto principal de San Juan, otros seis aeropuertos de la isla suspendieron operaciones por seguridad, generando un colapso en las rutas aéreas más transitadas del Caribe.
Las aerolíneas JetBlue, Sky High y Frontier figuran entre las más afectadas, con vuelos cancelados hacia y desde Puerto Rico, Antigua, Fort-de-France, Saint Kitts y Pointe-à-Pitre.
Lista de vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (03/01/2026):
JetBlue Airways
Vuelo 2537 llegada desde San Juan (14:05) – Cancelado
Vuelo 2538 salida hacia San Juan (15:15) – Cancelado
Vuelo 1637 llegada desde San Juan (13:15) – Cancelado
Vuelo 1638 salida hacia San Juan (14:25) – Cancelado
Vuelo 1937 llegada desde San Juan (20:44) – Cancelado
Vuelo 1938 salida hacia San Juan (21:55) – Cancelado
Sky High
Vuelo 956 llegada desde Antigua (09:00) – Cancelado
Vuelo 850 llegada desde Fort-de-France (08:00) – Cancelado
Vuelo 851 llegada desde Fort-de-France (11:55) – Cancelado
Vuelo 980 salida hacia Saint Kitts (14:25) – Cancelado
Vuelo 957 llegada desde Antigua (13:10) – Cancelado
Vuelo 860 salida hacia Pointe-à-Pitre (15:30) – Cancelado
Vuelo 981 llegada desde Saint Kitts (17:50) – Cancelado
Vuelo 861 llegada desde Pointe-à-Pitre (19:30) – Cancelado
Frontier Airlines
Vuelo 97 llegada desde San Juan (09:26) – Cancelado
Vuelo 96 salida hacia San Juan (10:41) – Cancelado
Vuelo 99 llegada desde San Juan (19:27) – Cancelado
Vuelo 98 salida hacia San Juan (20:42) – Cancelado