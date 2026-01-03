Cierre del espacio aéreo del Caribe paraliza vuelos entre RD y varios destinos internacionales

Fotografía de archivo del Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La crisis regional se agudizó este sábado tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar el cierre del espacio aéreo del Caribe para vuelos comerciales.

La medida ha provocado una ola de cancelaciones que afecta directamente a la capital de República Dominicana y a sus conexiones con Puerto Rico y otros países de la región.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón, informó que además del aeropuerto principal de San Juan, otros seis aeropuertos de la isla suspendieron operaciones por seguridad, generando un colapso en las rutas aéreas más transitadas del Caribe.

Las aerolíneas JetBlue, Sky High y Frontier figuran entre las más afectadas, con vuelos cancelados hacia y desde Puerto Rico, Antigua, Fort-de-France, Saint Kitts y Pointe-à-Pitre.

Lista de vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (03/01/2026):

JetBlue Airways Vuelo 2537 llegada desde San Juan (14:05) – Cancelado Vuelo 2538 salida hacia San Juan (15:15) – Cancelado Vuelo 1637 llegada desde San Juan (13:15) – Cancelado Vuelo 1638 salida hacia San Juan (14:25) – Cancelado Vuelo 1937 llegada desde San Juan (20:44) – Cancelado Vuelo 1938 salida hacia San Juan (21:55) – Cancelado

Sky High Vuelo 956 llegada desde Antigua (09:00) – Cancelado Vuelo 850 llegada desde Fort-de-France (08:00) – Cancelado Vuelo 851 llegada desde Fort-de-France (11:55) – Cancelado Vuelo 980 salida hacia Saint Kitts (14:25) – Cancelado Vuelo 957 llegada desde Antigua (13:10) – Cancelado Vuelo 860 salida hacia Pointe-à-Pitre (15:30) – Cancelado Vuelo 981 llegada desde Saint Kitts (17:50) – Cancelado Vuelo 861 llegada desde Pointe-à-Pitre (19:30) – Cancelado

Frontier Airlines Vuelo 97 llegada desde San Juan (09:26) – Cancelado Vuelo 96 salida hacia San Juan (10:41) – Cancelado Vuelo 99 llegada desde San Juan (19:27) – Cancelado Vuelo 98 salida hacia San Juan (20:42) – Cancelado

