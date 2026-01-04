Apresan hermano del mayor del Ejército imputado de matar a joven en Los Guandules

César Augusto Mesa Arismendy, a quien se le señala de agredir con un arma blanca a otro ciudadano, en un hecho ocurrido el 8 de diciembre de 2025, en el sector La Ciénega, de esta capital, es hermano del mayor del Ejército vinculado a la muerte de una joven en Los Guandules, la madrugada del 26 de diciembre del pasado año. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este domingo que apresó y solicitó medida de coerción contra el hermano del mayor del Ejército imputado de causar la muerte de una joven en Los Guandules, en el Distrito Nacional, la madrugada del 26 de diciembre del pasado 2025 de un disparo.

El detenido en esta ocasión es César Augusto Mesa Arismendy, a quien se le señala de agredir con un arma blanca a otro ciudadano, en un hecho ocurrido el 8 de diciembre de 2025, en el sector La Ciénaga, de esta capital.

Mesa Arismendy es hermano del mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, quien guarda prisión preventiva de tres meses por la muerte de Perla Jokasta Santos, de 19 años.

Según el Ministerio Público, César Augusto causó "heridas de consideración" a Alejandro Peguero Pérez luego de una discusión.

"Como resultado de la investigación iniciada por el Ministerio Público, el 2 de enero de 2026 fue ejecutada una orden judicial de arresto contra el imputado, la cual fue materializada por agentes de la Policía Nacional en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva", agrega un comunicado de prensa de la Procuraduría General.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.

Había sido entrevistado antes de su detención

César Augusto Mesa Arismendy fue entrevistado por periodistas en el Palacio de Justicia días antes de su apresamiento en cuyas declaraciones defendió la honorabilidad de su hermano militar.

Dijo que su hermano, al realizar el disparo que -según las autoridades- hirió mortalmente a Perla Jokasta Santos, lo hizo en defensa propia porque se le intentó atracar para despojarlo de su arma de reglamento . Sin embargo, el órgano acusador imputa al militar de homicidio voluntario contra la jovencita, cuyos parientes dicen que supuestamente la asediaba.