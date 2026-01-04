Paralelismo entre la desaparición de los niños Brianna Genao y Roldanis Calderón

La desaparición de la niña Brianna Genao Rosario en la comunidad de Barrero, municipio Imbert de la provincia Puerto Plata, muestra paralelismos con el caso del niño Roldanis Calderón, desaparecido en Jarabacoa, provincia La Vega, el 30 de marzo de 2025, cuyo expediente permanece sin conclusión oficial a más de nueve meses del hecho.

En ambos casos, los menores desaparecieron en los alrededores de sus casas, en zonas rurales, caracterizadas por vegetación densa, caminos irregulares y cercanía a ríos, lo que dio paso a amplios operativos de búsqueda encabezados por la Policía Nacional, el Ministerio Público y organismos de socorro, con el uso de drones, unidades caninas y personal militar.

Roldanis Calderón fue visto por última vez en la comunidad Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en Jarabacoa, mientras se encontraba de visita en el lugar junto a sus padres. De manera similar, Brianna Genao Rosario desapareció en Barrero, una comunidad del municipio Imbert, mientras se desarrollaban actividades familiares en el entorno, el 31 de diciembre del 2025.

Por este caso las autoridades han informado que han detenido al menos unas seis personas para fines de investigación todos del entorno familiar de la infante.

Briana tiene tres años y Roldanis tenía cinco cuando se produjo su desaparición.

Operativos intensivos y resultados inconclusos

En los dos casos, las autoridades desplegaron operativos de gran escala en los primeros días, concentrando las labores en áreas boscosas y en tramos de ríos cercanos, ante la hipótesis de una posible caída o arrastre por la corriente.

En Jarabacoa, las búsquedas se extendieron por el río Yaque del Norte y zonas del Parque Nacional J. Armando Bermúdez, mientras que en Imbert los trabajos se han concentrado en áreas rurales y alrededores fluviales, sin que hasta este domingo hayan encontrado a la pequeña.

En ambos procesos se han generado cuestionamientos por parte de familiares, comunitarios y sectores de la sociedad civil a las labores de búsqueda.

Restricción de información y acceso limitado

Otro elemento común es la limitación en el acceso a información oficial. En el caso de Roldanis Calderón, las autoridades redujeron progresivamente las actualizaciones públicas hasta que el caso quedó sin informes periódicos. Con Briana, se ha limitado un poco la presencia de la prensa.

Los detenidos por el caso de Roldanis

Como parte de las diligencias iniciales por la desaparición del niño Roldanis, las autoridades ejecutaron varios allanamientos en viviendas del entorno familiar y comunitario, bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Durante estas actuaciones, la madre del menor Carolina Vargas Ureña fue retenida de manera momentánea, en el contexto de las intervenciones, sin que posteriormente se le formularan cargos. Las autoridades explicaron que la acción respondió a procedimientos de control y verificación dentro del proceso investigativo.

Asimismo, otros parientes cercanos del niño, incluyendo menores de edad, fueron puestos bajo resguardo institucional de forma temporal para fines de evaluación y protección, conforme a los protocolos establecidos en la legislación dominicana sobre niñez y adolescencia.

Estas medidas, según indicaron los organismos actuantes, tuvieron como objetivo recabar información y garantizar el bienestar de los menores vinculados al núcleo familiar, descartándose posteriormente cualquier responsabilidad.

A lo largo del proceso, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía han reiterado que las personas inicialmente retenidas o entrevistadas no fueron imputadas formalmente, al no encontrarse elementos que sustentaran una acusación.

Investigaciones abiertas

Las autoridades señalaron que las investigaciones se han mantenido abiertas, apoyadas en operativos de búsqueda terrestre y fluvial, entrevistas comunitarias y el uso de recursos tecnológicos, sin que hasta la fecha se haya establecido una versión concluyente sobre el paradero del menor.

En Barrero, desde este domingo se mantiene un acordonamiento policial que ha impedido el acceso de la prensa al área donde se desarrollan las labores de búsqueda.

En ambas situaciones, hay múltiples hipótesis, incluyendo accidentes, posibles sustracciones y otros escenarios.

Familias en espera y comunidades bajo escrutinio

Tanto los padres de Roldanis Calderón como los familiares de Brianna Genao Rosario han manifestado públicamente su angustia ante la ausencia de respuestas claras.

En ambos casos, miembros de las comunidades han salido en defensa de los residentes, rechazando señalamientos y asegurando que se trata de zonas tranquilas donde todos se conocen.

Al cumplirse nueve meses de la desaparición de Roldanis Calderón y cuatro días desde de la de Brianna Genao Rosario, ambos casos evidencian similitudes en el patrón de búsqueda inicial, la falta de información posterior y el impacto social que generan las desapariciones de menores en comunidades rurales del país.