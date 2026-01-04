Alcalde pedáneo confirma que niña estuvo en colmado antes de su desaparición

La niña Brianna Genao Rosario desapareció el 31 de diciembre en la comunidad Barrero de Imbert, en Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El alcalde pedáneo de Barrero, Cornelio Cabrera, ofreció este domingo nuevos detalles sobre las horas previas a la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, ocurrida el pasado 31 de diciembre.

Cabrera aseguró que el mismo día de la desaparición la menor estuvo junto a familiares en un colmado de su propiedad, ubicado en la referida comunidad del municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, donde realizaron una compra antes de retirarse del lugar.

Según explicó, la visita ocurrió en horas de la tarde y quedó registrada en una cámara de vigilancia de una vivienda situada frente al colmado, cuyas imágenes han circulado en redes sociales y forman parte del material observado durante el proceso investigativo.

Indicó que la niña habría desaparecido después de las cuatro de la tarde y que, tras conocerse la situación, residentes del sector se integraron de inmediato a la búsqueda junto a miembros de los organismos de seguridad.

"Desde ese mismo día la comunidad salió completa a buscarla. Aquí la gente se unió a los militares y se rastreó toda la zona", expresó el alcalde pedáneo.

Cámara de vigilancia que captó a la niña Brianna Genao Rosario antes de desaparecer.

Defensa de la comunidad en medio del operativo

Las declaraciones de Cabrera se producen en una jornada marcada por la limitación de acceso a periodistas este domingo a la zona de búsqueda, luego de que agentes de la Policía Nacional establecieran un perímetro que solo permite el ingreso de personas vinculadas directamente a las labores, sin que se hayan ofrecido explicaciones oficiales sobre la medida.

El alcalde pedáneo defendió a los residentes de Barrero y rechazó señalamientos que vinculen a residentes con la desaparición de la menor, afirmando que se trata de una comunidad donde sus habitantes se conocen desde hace décadas.

"Yo nací y me crié aquí. Tengo más de 30 años viviendo en esta comunidad y más de diez años siendo alcalde pedáneo. Aquí nunca había pasado nada así", manifestó.

Sobre el hallazgo previo de una chancleta atribuida a la niña en las cercanías del río, Cabrera señaló que se trata de un elemento que debe manejarse con cautela dentro de la investigación, evitando conclusiones apresuradas.

Agregó que, pese a que tiene dificultades de movilidad por una lesión en una pierna, se ha mantenido colaborando con las autoridades y acompañando los procesos relacionados con el caso.

Testimonio de comunitaria refuerza versión de búsqueda inmediata

A las declaraciones del alcalde pedáneo se suma el testimonio de la comunitaria Nélcida de la Cruz, quien aseguró que al momento en que se dio la alarma por la desaparición de la niña, varios niños del sector se encontraban jugando dominó en las inmediaciones, situación que posteriormente fue verificada por las autoridades mediante cámaras de vigilancia.

De la Cruz relató que ella se encontraba en el río bañándose con otra menor cuando fue alertada de la desaparición y que, de inmediato, se integró a la búsqueda junto a otros residentes, recorriendo zonas del río y áreas de difícil acceso con linternas y herramientas improvisadas.

Indicó que la comunidad en pleno se volcó a colaborar desde el primer momento, sin imaginar la magnitud que alcanzaría el caso, el cual definió como un hecho que ha conmocionado profundamente a los residentes de Barrero.

Respecto a la chancleta encontrada posteriormente, la comunitaria explicó que este objeto habría sido localizado al día siguiente de la desaparición, señalando que no puede confirmar si la niña la llevaba puesta, ya que no la vio ese día.

De la Cruz también afirmó que los niños que se encontraban jugando dominó fueron interrogados por las autoridades como parte del proceso investigativo y que, según su conocimiento, las imágenes captadas por cámaras de una vivienda cercana respaldan las versiones ofrecidas por los comunitarios.

"Como comunidad estamos devastados. Aquí nadie ha dormido tranquilo. Lo único que queremos es que la niña aparezca sana y salva y que se esclarezca lo ocurrido", expresó.

Sin información oficial este domingo

Hasta el momento, no se ha ofrecido información oficial hoy sobre los resultados de la jornada de búsqueda ni declaraciones de los organismos a cargo del operativo, debido a que no ha sido posible obtener versiones directas desde el área acordonada.

La niña Brianna Genao Rosario permanece desaparecida desde el 31 de diciembre, por lo que este domingo se cumplen cuatro días sin información confirmada sobre su paradero, mientras continúan las labores en una zona caracterizada por su densa vegetación y difícil acceso.