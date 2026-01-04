Disponen cambios en varias unidades del Ejército de República Dominicana

El comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jorge Iván Camino Pérez (izquierda) atribuyó los cambios en esa institución al interés del fortalecimiento institucional y la optimización de la ejecución operativa. ( DIARIO LIBRE )

El comandante general del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jorge Iván Camino Pérez, dispuso una serie de cambios de mando en distintas brigadas y unidades militares de esa institución militar, que, según dijo, busca optimizar sus operaciones.

Dentro de los movimientos realizados figuran la 2da. Brigada de Infantería, con asiento en Santiago, la cual será comandada por el coronel Gerardo Alberto Cruz Salazar, en sustitución del general de brigada Freddy Soto Thorman, quien a su vez pasa a desempeñar las funciones de comandante de la 5ta. Brigada de Infantería del ERD.

En la 4ta. Brigada de Infantería, con asiento en la provincia Valverde, fue designado como nuevo comandante el general de brigada José Manuel Durán Infante, en sustitución del coronel Guillermo Jiménez Arciniega.

Asimismo, en la 6ta. Brigada de Infantería, ubicada en San Pedro de Macorís, se nombró al coronel Geraldo Jiménez Quevedo, quien sustituye al general Jorge Luis Morel de Dios, el cual asumirá en lo adelante como comandante de la Brigada de Apoyo de Servicios.

De igual manera, la 7ma. Brigada de Infantería, con asiento en San Francisco de Macorís, será comandada por el coronel Víctor Hugo de los Santos Ballás, en sustitución del general Víctor Manuel del Orbe Frías.

En el ámbito académico

En el ámbito académico, el coronel Alejandro Pérez Benítez dirigirá la Academia Militar Batalla de las Carreras, en sustitución del general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández.

En una comunicación de prensa, el Ejército de República Dominicana afirmó que estos cambios responden al fortalecimiento institucional y a la optimización de la ejecución operativa, en cumplimiento de su misión constitucional de defensa y seguridad nacional.