La DNCD realiza intervenciones contra microtráfico en Capotillo; apresan a 11 personas

Las intervenciones en Capotillo dejaron 11 detenidos y la incautación de más de cuatro kilos de presuntas drogas, como parte de operativos conjuntos contra el microtráfico

    La DNCD realiza intervenciones contra microtráfico en Capotillo; apresan a 11 personas
    La DNCD y el Ministerio Público realizan intervenciones contra microtráfico en Capotillo. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Policía Nacional, ejecutaron varias intervenciones en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, donde arrestaron a 11 personas e incautaron cientos de gramos de cocaína, marihuana y crack.

    Las operaciones, coordinadas por fiscales del Distrito Nacional, como parte de las nuevas estrategias de la Fuerza de Tarea Conjunta, se concentraron en los Callejones de Sibanito y los Sin Camisa, en las calles 42, 41 y otros lugares circundantes al sector de Capotillo.

    Durante las interdicciones, se incautaron 4,101 gramos presumiblemente cocaína, 156 de un vegetal que se cree es marihuana y 26 dosis de crack, para un total consolidado de 4,283 gramos, segón una nota de prensa de la DNCD.

    También se ocuparon cuatro balanzas, un chaleco antibalas, dos máquinas tragamonedas, tijeras, fundas y otras evidencias utilizadas para la preparación y empaque de sustancias controladas.

    Acciones de la DNCD

    • El Ministerio Público y la DNCD han reforzado los operativos contra el tráfico de drogas, logrando arrestar a importantes cabecillas, así como sacar de las calles, cientos de gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack, éxtasis y otros narcóticos.
    • Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, mientras las autoridades anunciaron que continuarán intensificando las acciones, como parte de su misión, de perseguir y castigar el delito del tráfico de drogas a través de la Ley 50-88.
