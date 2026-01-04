El Ejército detiene a hombre reincidente en tráfico de indocumentados

La intervención tuvo lugar en el sector Mamoncito, municipio de Monción, durante labores de patrullaje efectuadas en la madrugada. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de la República Dominicana (ERD) informó este domingo el arresto de Expedito Rodríguez, conocido como "Bobolé", señalado como presunto traficante de migrantes indocumentados, durante un operativo realizado en la provincia Santiago Rodríguez.

Rodríguez fue detenido mientras se desplazaba en una yipeta marca Jeep, color blanco, placa G298987, en compañía de seis ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular , tres hombres y tres mujeres.

La intervención tuvo lugar en el sector Mamoncito, municipio de Monción, durante labores de patrullaje efectuadas en la madrugada.

De acuerdo con una nota de prensa del ERD, el detenido opuso resistencia al momento del arresto, por lo que los soldados actuantes aplicaron técnicas de control para someterlo.

Reicidente

La institución indicó que "Bobolé" figura en los registros militares como reincidente en actividades vinculadas al tráfico ilícito de personas y el contrabando, y que había sido procesado anteriormente en el marco de operativos de seguridad fronteriza.

Las autoridades militares trasladaron al detenido y a los extranjeros indocumentados a la Fortaleza del ERD en Santiago Rodríguez, donde se encuentran bajo custodia mientras se recopilan los antecedentes para su presentación ante el Ministerio Público.

Rodríguez había sido detenido previamente en mayo de 2023, durante un allanamiento en una residencia del sector La Bomba, en Dajabón, por su presunta vinculación con la Operación Frontera, dirigida a desmantelar redes de tráfico de personas y mercancías ilícitas.

En ese proceso se encontraba bajo medida de coerción consistente en presentación periódica.

La nueva detención se produce horas después de que la Comandancia General del Ejército dispusiera cambios en varias brigadas de infantería, incluyendo la designación del general de brigada José Manuel Durán Infante como comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con asiento en Mao, provincia Valverde.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, donde enfrentará nuevos cargos por tráfico ilícito de migrantes, además de la posible revocación de la medida de coerción que le había sido impuesta, debido a la reiteración de los hechos.