Acordonamiento policial impide acceso de la prensa durante búsqueda de niña desaparecida en Imbert

Policías y militares acordonan el área donde buscan a Brianna Genao Rosario, la niña desaparecida en Imbert, Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Un amplio acordonamiento con agentes de la Policía Nacional, militares y bomberos impidió este domingo el acceso de la prensa a la zona donde continúan las labores de búsqueda de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio Imbert, en Puerto Plata.

Al llegar al lugar, equipos periodísticos constataron que el paso solo estaba permitido a personas directamente vinculadas a los trabajos de localización, incluyendo autoridades y voluntarios integrados al operativo.

No se ofrecieron explicaciones oficiales sobre los motivos de la restricción.

Según informaciones extraoficiales, en la zona de búsqueda se encuentra la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) y el comandante policial de Puerto Plata.

De acuerdo con lo observado en el lugar, al personal de Diario Libre y a otros representantes de medios de comunicación se les impidió avanzar más allá del perímetro establecido, lo que limitó el acceso a información directa sobre el desarrollo de la jornada de búsqueda de este domingo.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial por parte de las autoridades sobre los resultados del operativo correspondiente a esta fecha, ni se han ofrecido declaraciones formales respecto al paradero de la menor.

Zona boscosa y de difícil acceso

Imágenes captadas mediante un dron desde una vista aérea muestran que donde se concentran las labores de búsqueda corresponde a una zona ampliamente boscosa, con vegetación densa y terrenos irregulares, lo que evidencia la complejidad del operativo que se desarrolla en Barrero, una comunidad rural del municipio Imbert.

Desde la altura se observan amplias extensiones de montes, caminos estrechos y áreas cercanas a cuerpos de agua, lo que ha obligado a mantener un despliegue prolongado de los equipos de búsqueda en tierra.

En la zona donde buscan a la niña Brianna Geano hay una densa vegetación. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Cuatro días sin rastro de la menor

Este domingo se cumplen cuatro días desde la desaparición de la niña, vista por última vez la tarde del martes 31 de diciembre, mientras se encontraba en Barrero durante una visita familiar procedente del municipio de Navarrete.

Desde entonces, las autoridades activaron un operativo que involucra a la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Civil y otros organismos de respuesta, sin que hasta ahora se haya confirmado información que permita dar con su ubicación.

Hay seis personas apresadas

Como parte del proceso investigativo, seis personas permanecen apresadas para fines de investigación, incluyendo familiares y allegados que tenían bajo su custodia a la menor, según informó previamente la Policía Nacional.

Hasta la fecha no se han anunciado sometimientos formales.

Durante las jornadas anteriores fue localizado un calzado perteneciente a la niña en las cercanías del río de Barrero, hallazgo que continúa siendo evaluado dentro del curso de la investigación.

Familiares mantienen llamados públicos a cualquier persona que pueda aportar información verificable, mientras las autoridades continúan con las labores de búsqueda en la zona acordonada.

