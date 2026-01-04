Padres mantienen tradición del Día de Reyes pese a altos precios de los juguetes

Los juegos que se ofertaban por el Día de Reyes. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

A pocas horas de celebrarse el Día de Reyes, mañana lunes, se observa un flujo de personas en distintas zonas comerciales del Gran Santo Domingo, donde padres y familiares aprovechan para comprar juguetes destinados a sus hijos y sobrinos.

Oficialmente la festividad se celebra los día seis de enero de cada año, establecido por la Ley 139-97, la cual r egula los días feriados en República Dominicana, estipulando que aquellos que caen martes o miércoles se mueven al lunes anterior, y los que caen jueves o viernes se mueven al lunes siguiente.

Durante un recorrido que realizó Diario Libre por diversos establecimientos dedicados a la venta de juguetes era notoria la presencia de personas adquiriendo juguetes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/040126-venta-de-juguetes-dia-de-reyes-felix-leon6-0512a138.jpg Un animado mercado callejero lleno de color, donde familias y vendedores se reúnen entre juguetes y sonrisas en la víspera del Día de Reyes. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/040126-venta-de-juguetes-dia-de-reyes-felix-leon4-b03f8412.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/040126-venta-de-juguetes-dia-de-reyes-felix-leon5-96a1ed91.jpg ‹ >

Sin embargo, fue notable que la arteria comercial de la avenida Duarte se encontrara totalmente despejada, a diferencia de años anteriores, cuando esta vía solía estar repleta de personas en busca de juguetes.

Compran aunque estén caros

Un escenario distinto se observó en la avenida Nicolás de Ovando, esquina Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, donde el flujo de compradores era considerablemente alto tanto en establecimientos comerciales como en calles y aceras.

"Ay, mijo, los juguetes están caros, pero imagínate, hay que comprarlos", expresó Evelin Medina, quien cargaba dos fundas con varios artículos.

En el mismo tenor se expresó Josefa Reyes, madre de tres hijos, quien además dijo que comproba regalos para sus sobrinos.

"Tengo que buscar varios juguetes, pero los precios están más caros que el año pasado. Aun así, hay que comprarlos. Es una tradición de muchos años que debemos seguir", comentó.

José Alcántara manifestó que, aunque los precios han aumentado, en su familia hacen el esfuerzo por mantener viva la tradición.

"Mis padres siempre me daban mis Reyes y en nuestra familia hemos querido mantener esa costumbre. Los precios no están accesibles, pero hay que comprar", señaló.

Comerciantes informales

Comerciantes informales que se instalaron debajo del elevado de la Nicolás de Ovando indicaron que las ventas han fluido, aunque reconocen que los clientes se quejan por los precios.

"La gente siempre se queja o pide rebaja, pero las ventas han estado ahí; se ha vendido algo", comentó Raúl Ramírez. Reveló que se colocó en el lugar desde hace varios días a vender juguetes.

Mientras que Ángela de los Santos, otra vendedora de la zona, admitió que las ventas han fluido, pero no como esperaba.

"He vendido un poco, pero esperaba que me fuera mejor", expresó.

Los juguetes

Los juguetes que más abundaban y que más compraban los padres para sus hijos, ahijados o sobrinos fueron bicicletas, muñecas y carritos.