Venezolanos residentes en la República Dominicana expresaron su respaldo a la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

No obstante, manifestaron su desacuerdo con la libertad de otros altos funcionarios del gobierno chavista, a quienes consideran responsables de la crisis que obligó a millones de ciudadanos a abandonar su país.

Uno de ellos es Yolman José Figueroa Caraballo, quien tiene 11 años residiendo en territorio dominicano.

Aseguró que, aunque ve con esperanza el futuro de Venezuela, el dolor del exilio sigue presente.

"Yo quiero a Diosdado Cabello también. Maduro no es la cabeza. Es a Diosdado que se tienen que llevar. Si meten preso a Diosdado, ahí sí lloro", expresó Figueroa, quien está casado con una dominicana y es padre de una niña.

Dijo que durante estos años ha sufrido por la distancia con sus seres queridos.

"El dolor de estos 11 años nadie me lo quita. He llorado mucho, he sufrido y hasta me he encerrado solo en un cuarto", relató. A pesar de ello, agradeció la acogida recibida en el país.

"Estoy contento con la gente que me rodea, personas buenas y maravillosas que he conocido en la República Dominicana", afirmó.

Sobre la situación de su familia en Venezuela tras la operación militar, indicó que permanecen resguardados por temor a represalias.

"Están encerrados y preocupados por lo que pueda pasar, porque todavía Padrino López y Delcy Rodríguez siguen al mando", sostuvo.

En tanto, Ramón Eduardo Rengifo consideró que la salida de Maduro representa el inicio de una nueva etapa para su país.

"Esta es la puerta hacia una nueva Venezuela: una puerta a la democracia, al estudio, al trabajo y al reencuentro familiar", dijo Rengifo, quien emigró hace 10 años en busca de mejores oportunidades.

Afirmó que durante lo que calificó como una dictadura, se promovió el exilio forzado de los venezolanos y se les vinculó injustamente con actividades criminales.

"Nos han asociado con el narcotráfico, y eso no es cierto. Somos gente de paz, trabajadora y entusiasta", expresó.

Por su parte, Samanta Maldonado, quien no ha regresado a Venezuela en una década, dijo que la captura de Maduro le devuelve la esperanza de reencontrarse con su familia.

"Gracias a Dios cayó ese dictador. Tiene que pagar por todo el daño que le hizo a miles de venezolanos", manifestó.

También agradeció a la República Dominicana por haberla acogido y permitirle formar una familia.

"Le inculco a mi hijo el amor por Venezuela, pero amo a la República Dominicana, porque nos abrió las puertas a todos los venezolanos", concluyó.

Celebraciones en Santo Domingo

La avenida Anacaona y el Malecón de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, fueron los escenarios donde cientos de venezolanos se congregaron para celebrar la captura de Maduro, hecho que calificaron como el fin del "secuestro de Venezuela".

Por las referidas vías se observó una amplia participación de la comunidad venezolana, que incluyó desde niñas y niños hasta adultos mayores, así como animales y guaguas con letreros alusivos al régimen caído.

Consignas como "Somos libres, al fin", "Venezuela es libre al fin" y "Ya cayó el dictador" fueron coreadas por los manifestantes, quienes expresaban su alegría tras la captura de Nicolás Maduro.