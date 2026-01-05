Las familias de la capital disfrutaron del tradicional desfile de los Reyes Magos

Decenas de grandes y chicos asistieron al tradicional desfile de los Reyes Magos por la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Decenas de niños y adultos disfrutaron este lunes 5 de enero el tradicional desfile de los tres Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar como una tradición que ha trascendido entre generaciones de familias del Distrito Nacional.

El recorrido en caballos comenzó en la avenida Mella, donde está la sede del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, entidad que cada año, festeja esta tradición desde 1978.

Los magos estuvieron acompañados por la banda de música del Cuerpo de Bomberos y de otros personajes y fueron seguidos por decenas de personas. La caminata fue franqueada personal de los bomberos, la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Desde antes de comenzar, la multitud ya estaba en el lugar esperando el desfile de los Reyes Magos. Se dirigieron por la calle Emilio Prud´Homme, llegaron a la avenida México, doblaron al sur por la Duarte, luego a la Mella. Ingresaron a la Ciudad Colonial por la calle Arzobispo Meriño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/whatsapp-image-2026-01-05-at-73807-pm-d6dfe988.jpeg Al final, los niños y adultos disfrutaron de un show de fuegos arfificiales. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/48eac2f7-de69-4e90-86d2-b9f3a5c00ff0-6f0ec1a3.jpg Uno de los tres reyes saluda a los presentes durante el recorrido por la avenida Duarte, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS ) ‹ >

Asimismo, llegaron a la calle El Conde donde extendieron el saludo a los visitantes y turistas extranjeros. Retomaron a su punto de origen pasadas las 7:10 de la noche, donde finalizaron con un show de fuegos artificiales, así como souvenirs y picaderas para los presentes.

Queja por el día

A propósito de la celebración del Día de Reyes, conmemorado ayer lunes tras el traslado de la fecha por disposición legal, la primera dama de la República, Raquel Arbaje de Abinader, expresó su deseo de que la festividad vuelva a celebrarse en su fecha original, el 6 de enero de cada año.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Arbaje manifestó su interés en que el Día de la Epifanía o de los Santos Reyes Magos sea inamovible en el calendario nacional y llamó la atención de los legisladores sobre el tema.

"Feliz domingo a todos. ¡Cómo me gustaría que el Día de la Epifanía o de los Santos Reyes Magos fuera inamovible! Creo que lo he manifestado años atrás; ojalá algún legislador o legisladora quisiera proponerlo. Un abrazo", escribió la primera dama.

En la República Dominicana, el Día de Reyes tiene como fecha tradicional el 6 de enero, pero desde hace años se aplica una disposición legal que permite trasladar algunas festividades que caen el día lunes al día siguiente con el objetivo de evitar ausentismo laboral.

Leer más El desfile del Día de Reyes llenará la Ciudad Colonial este lunes