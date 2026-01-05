La Digesett completa carreteos en las tres principales vías del país, tras festividades navideñas

El carreteo de la región Este llegó faltando pocos minutos para las 6:00 de la tarde al puente Juan Carlos, Santo Domingo Este. Ahí, tres motores y nueve camionetas franquearon a los conductores, quienes se acogieron a la disposición. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó la tarde de este domingo el tradicional carreteo en las tres principales vías del país, una medida que busca un regreso exento de accidentes a los miles de viajeros que salieron de la capital.

Desde las 2:00 de la tarde, los agentes de tránsito escoltaron a los conductores a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Desde el Este, comenzó en el peaje de Punta Cana; en el Norte, desde Santiago, y en el Sur, en Baní.

El carreteo de la región Este llegó faltando pocos minutos para las 6:00 de la tarde al puente Juan Carlos, Santo Domingo Este. Ahí, tres motores y nueve camionetas franquearon a los conductores, quienes se acogieron a la disposición.

Carreteo. Desde el Este, comenzó en el peaje de Punta Cana; en el Norte, desde Santiago, y en el Sur, en Baní. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Felicita a conductores

Rafael Tejeda Baldera, vocero de la Digesett. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

El coronel Rafael Tejeda Baldera, vocero de la Digesett, adelantó que este año hubo menos percances que el anterior. En ese sentido, felicitó a los conductores por la prudencia durante el desplazamiento en Navidad y Año Nuevo.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 29 fallecidos en 245 accidentes en Navidad y Año Nuevo.