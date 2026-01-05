JetBlue promete hacer espacio para pasajeros varados por cierre aéreo del Caribe

JetBlue tiene la mayor cantidad de vuelos afectados. ( NEAL CRUZ )

Cientos de pasajeros permanecen varados por la cancelación de vuelos que provocó el cierre del espacio aéreo en El Caribe que dispuso la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos el sábado.

El mayor volumen de pasajeros afectados viajaría con la aerolínea JetBlue, la cual sufrió la suspensión de seis rutas áereas desde y hacia Puerto Rico.

Esta empresa aseguró el lunes que trabaja en la reubicación de los clientes impactados en vuelos disponibles y que tratan agregar capacidad adicional.

"Si bien hemos reanudado las operaciones normales, nuestros equipos continúan trabajando para reubicar a los clientes impactados en los vuelos disponibles y, siempre que sea posible, mediante la incorporación de capacidad adicional con vuelos extra y aeronaves de mayor tamaño", explicaron a Diario Libre.

La línea aérea dice haber añadido múltiples vuelos adicionales y prometió seguir evaluando las formas de ofrecer más asientos a sus usuarios.

"Seguimos enfocados en apoyar a quienes se vieron afectados por el cierre forzoso del espacio aéreo del Caribe el sábado, que interrumpió los viajes aéreos en la región y en múltiples destinos", afirmó.

Diario Libre pudo hablar ayer con varias personas enfadadas porque JetBlue les ofrecía partir en vuelos del día 14 de enero.

La cantidad de personas impactadas en JetBlue que viajarían por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) se estima en más de 1,500. Frontier y Skyhigh manejaron números más pequeños.

Una empleada de Frontier de esa terminal explicó que sus clientes, todos los cuales iban a Puerto Rico, ya fueron despachados en vuelos posteriores.

Los de Skyhigh tenían por destino Martinica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, y Guadalupe.

