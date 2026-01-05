La sexta edición de Plásticos por Juguetes se realizará el 11 de enero, anuncia la alcaldesa

La alcaldesa Carolina Mejía anunció este lunes que la sexta edición de Plásticos por Juguetes se realizará el domingo 11 de enero, la cual llevará, dijo, alegría a la familia capitaleña, conciencia sobre el reciclaje y el cuidado del medioambiente.

"Ese día (11 de enero) desde las 8:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía te vamos a estar esperando con los brazos abiertos", indicó Mejía en un video.

Habrá espectáculos infantiles

La alcaldesa invitó a los capitaleños a participar de forma ordenada en la sexta edición de Plásticos por Juguetes y aseguró que, además de los juguetes, también habrá espectáculos infantiles, música y refrigerios.

Más de 33 millones de botellas plásticas

A través de Plásticos por Juguetes y Plásticos por útiles Escolares, la Alcaldía del Distrito Nacional informó que han sacado de las calles más de 33 millones de botellitas en las siete ediciones en conjunto, lo que, afirma, convierte la actividad como la más grande de conciencia ambiental que se realiza en el país.

Solo para los residentes en el DN

El tradicional canje de plásticos por juguetes tendrá lugar en el Palacio Municipal, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, donde los adultos participantes deberán mostrar sus cédulas que los acredite como residentes del Distrito Nacional.

En la sexta edición se podrán intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 300 por un juguete variado, siendo los máximos de juguetes a recibir por una cédula.

Los participantes deben entregar botellas limpias, comprimidas y con sus tapas para recibir el ticket que indique el pesaje de acuerdo a la cantidad de botellas depositadas, tras lo cual podrán recibir los regalos infantiles.

Las empresas patrocinadoras

La sexta edición de Plásticos por Juguetes se realizará gracias al apoyo de Propagas, Banco Popular, BHD, Seaboard, Grupo Ramos, Referencia Laboratorio Clínico, Industrias Bisonó, Banco Caribe, Martí, Café Santo Domingo, Farmacias GBC, Hilos de Amor, Uepa Tickets, Olé y Banreservas.