Gobierno brinda asistencia alimentaria a familias afectadas por lluvias en Puerto Plata

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) desplegó este lunes cocinas móviles en las zonas necesitadas

    Expandir imagen
    Gobierno brinda asistencia alimentaria a familias afectadas por lluvias en Puerto Plata
    Las raciones de comida caliente comenzaron a distribuirse desde tempranas horas en distintos sectores del municipio San Felipe de Puerto Plata y otras zonas de la provincia. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) informó este lunes que desplegó cocinas móviles para ofrecer alimentos cocidos a familias afectadas por las intensas lluvias registradas en la provincia de Puerto Plata.

    El director general de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la prioridad es garantizar la alimentación de las personas cuyas viviendas y enseres resultaron dañados por las inundaciones, impidiéndoles preparar alimentos.

    "Lo primero es asegurar la alimentación de quienes no tienen dónde cocinar debido a los daños causados por el agua. Esa es la primera parte del protocolo", indicó en una nota de prensa.

    • Dijo que las raciones de comida caliente comenzaron a distribuirse desde tempranas horas en distintos sectores del municipio San Felipe de Puerto Plata y otras zonas de la provincia.
    • El operativo fue coordinado por el subdirector de DASAC en la zona, Francisco García, con el respaldo de la gobernadora provincial, Claritza Rochtte.
    Evaluarán daños

    Además de las familias afectadas, DASAC también brinda asistencia alimentaria al personal de socorro que participa en las labores de evacuación y protección de residentes en áreas vulnerables.

    Féliz Arbona señaló que, una vez bajen las aguas, equipos técnicos realizarán un levantamiento para evaluar los daños en viviendas y enseres del hogar, con el objetivo de canalizar ayudas adicionales según las necesidades identificadas.

    Indicó que en las próximas horas serán desplegadas más cocinas móviles para ampliar la cobertura en otros sectores impactados por las lluvias, como parte del seguimiento a la situación que da el Gobierno a través de las autoridades locales.

