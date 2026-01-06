Comunidad permanece en vilo por desaparición de niña de tres años en Puerto Plata

Residentes del lugar se han integrado a las labores de búsqueda de la niña. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, permanece sin dormir y con sus actividades prácticamente paralizadas tras la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, ocurrida el 31 de diciembre de 2025.

Desde que se conoció el caso, pasadas las 5:00 de la tarde de la citada fecha, residentes del lugar se integraron de inmediato a las labores de búsqueda, utilizando linternas, luces de teléfonos celulares y otros recursos improvisados con la esperanza de dar con el paradero de la menor.

"Esta desaparición ha paralizado la comunidad y pedimos a Dios que la niña aparezca con vida", expresó Luisa Sarita, residente en el lugar.

Mientras que Francisco Cabrera nunca imaginó que en Barrero, una comunidad que siempre ha descrito como tranquila y habitada por gente buena, se estaría viviendo una situación como esta.

"Es muy difícil para todos, sean o no familia", afirmó el señor visiblemente afectado.

Padre sospecha que fue sustraída

Carlos Manuel Genao, padre de Brianna Genao Rosario, sostuvo que su hija no se extravió de manera accidental, sino que fue sustraída.

El joven solicitó a las autoridades profundizar las investigaciones sobre todas las personas que tuvieron contacto con la menor.

"Yo quiero que investiguen, porque la niña no se puede perder así por así", expresó Genao, al tiempo que señaló que quien presuntamente se la llevó habría estado compartiendo con ellos.

El padre explicó que, desde el momento en que se reportó la desaparición, se ha mantenido participando activamente en el proceso de búsqueda, sin que hasta el momento se tenga una respuesta clara sobre el paradero de la menor.

Indicó que incluso fue detenido por agentes de la Policía Nacional como parte de las investigaciones.

"Me hicieron varias preguntas mientras estaba bajo investigación, pero luego fui dejado en libertad por falta de pruebas", relató.

Añadió que las autoridades requisaron tanto su vivienda como la casa de su madre, y aseguró que en ninguno de los inmuebles fue encontrado algún indicio relacionado con la desaparición de su hija.

Comunitarios coinciden con la versión del padre y sostienen que, de haber sido raptada, la persona responsable conocía bien la zona y los trillos, lo que le habría permitido salir sin ser visto.

Tres personas detenidas

Como parte de las investigaciones, las autoridades detuvieron a tres hombres próximo al mediodía de este martes. Entre los arrestados figura un tío materno de la menor, identificado como Rafael Rosario Núñez. Las autoridades no han revelado la identidad de los otros dos detenidos ni el vínculo exacto que tendrían con el caso.

Los tres fueron trasladados esposados en la cama de una camioneta de la Policía Nacional a un lugar no revelado.

Autoridades mantienen operativo activo

El director regional norte de la Policía Nacional en Puerto Plata, general Jorge Galán, informó que el operativo de búsqueda se mantendrá activo hasta obtener una respuesta concreta sobre el paradero de la menor.

Indicó que se están utilizando diversas estrategias, con la participación de personal de distintas instituciones.

La comunidad mantiene la esperanza de que las autoridades logren dar con el paradero de Brianna sana y salva.