Conani reporta que atendió más de 27 mil menores en situación de riesgo durante 2025

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó este martes que atendió 27,421 casos de menores de edad en situaciones de riesgo, vulnerabilidad o vulneración de derechos durante el año 2025.

El organismo estatal explicó, mediante una nota de prensa, que estas atenciones incluyen la acogida residencial de un promedio de 526 niños, niñas y adolescentes por mes en los hogares de paso bajo gestión directa de Conani, y de 888 menores de edad a través de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) del sector.

Indicó que desde estos espacios se aseguró un abordaje integral de cada caso, contemplando la salud, la alimentación, la educación, el apoyo psicológico, la recreación y el acompañamiento de trabajadores sociales.

Situaciones de los casos

La mayoría de los ingresos (al menos 1,020 casos) se debió a situaciones de abuso físico, abuso sexual, conflictos familiares, abandono, explotación laboral, explotación sexual comercial, investigaciones por trata y tráfico, migración irregular, negligencia familiar, situación de calle y/o violencia intrafamiliar.

Además, Conani señaló que realizó 379 reinserciones de niños, niñas y adolescentes desde los hogares de paso hacia sus núcleos familiares.

Asimismo, a requerimiento de los tribunales especializados, se completaron 4,287 informes sociofamiliares y 3,610 informes psicológicos.

Agregó: «A esto se suman los acompañamientos en materia de registro de nacimiento, gestiones de declaración en estado de abandono y procesos de suspensión y terminación de la autoridad parental, entre otros servicios».

Adopciones

También precisó que, a través del Programa de Adopciones, se concretó la colocación de 106 niños, niñas y adolescentes en familias permanentes.

En cuanto a la agenda estratégica institucional, Conani definió el año 2025 como "altamente productivo para la entidad, dejando en marcha procesos clave como la reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la desconcentración de los Centros de Atención Residencial (hogares de paso)".

Igualmente, desde el órgano rector se formuló un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025–2028, en el que quedaron definidas las líneas estratégicas clave para la labor institucional de los próximos años, orientadas a culminar la reforma integral del sector de protección y a establecer y consolidar la nueva institucionalidad de Conani.

Asimismo, sostuvo que durante el año 2025 se impulsó la suscripción y el fortalecimiento de al menos 19 acuerdos interinstitucionales con diversas entidades públicas y privadas, así como con organismos internacionales y de cooperación, incluyendo el Ministerio de Educación (Minerd).

También Save the Children, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Fundación Don Calabria, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Plan International, Flacso RD y Servir D, entre otras organizaciones.

