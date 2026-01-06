Drones del Ejército detectan a seis haitianos indocumentados en cruce del río Masacre

Los extranjeros indocumentados se encontraban en una embarcación artesanal tipo canoa. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que detectó y detuvo a seis haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de vigilancia realizado en la zona fronteriza norte del país.

A traves de una nota de prensa señala que mediante el uso de unidades de drones y el apoyo de personal de inteligencia y soldados del Destacamento Militar de Manzanillo, Montecristi, fue detectada una embarcación artesanal tipo canoa que transportaba a varios nacionales haitianos, quienes cruzaban de manera ilegal la desembocadura del río Masacre.

Tras el seguimiento aéreo y terrestre, el personal del Ejército logró localizar y detener a seis de los indocumentados, quienes habían ingresado a una vivienda abandonada luego de cruzar la vía.

Detenidos

El grupo estaba compuesto por cuatro hombres y dos mujeres, todos sin documentos que acreditaran su estatus legal en territorio dominicano.

Los extranjeros detenidos fueron conducidos a la sede del Destacamento Militar de Manzanillo y posteriormente trasladados al Décimo Batallón de Infantería del Ejército, para los fines legales correspondientes conforme a la normativa vigente.

El Ejército indicó que mantiene la vigilancia fronteriza de manera permanente, para combatir el tráfico ilícito de personas y apoyar a otras instituciones del Estado en la preservación de la seguridad y soberanía nacional.

