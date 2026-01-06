×
Haitianos indocumentados
Haitianos indocumentados

Drones del Ejército detectan a seis haitianos indocumentados en cruce del río Masacre

Los haitianos fueron detenidos y trasladados para fines legales conforme a la normativa vigente

    Expandir imagen
    Drones del Ejército detectan a seis haitianos indocumentados en cruce del río Masacre
    Los extranjeros indocumentados se encontraban en una embarcación artesanal tipo canoa. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que detectó y detuvo a seis haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo de vigilancia realizado en la zona fronteriza norte del país.

    A traves de una nota de prensa señala que mediante el uso de unidades de drones y el apoyo de personal de inteligencia y soldados del Destacamento Militar de Manzanillo, Montecristi, fue detectada una embarcación artesanal tipo canoa que transportaba a varios nacionales haitianos, quienes cruzaban de manera ilegal la desembocadura del río Masacre.

    Tras el seguimiento aéreo y terrestre, el personal del Ejército logró localizar y detener a seis de los indocumentados, quienes habían ingresado a una vivienda abandonada luego de cruzar la vía. 

    Detenidos

    El grupo estaba compuesto por cuatro hombres y dos mujeres, todos sin documentos que acreditaran su estatus legal en territorio dominicano.

    Los extranjeros detenidos fueron conducidos a la sede del Destacamento Militar de Manzanillo y posteriormente trasladados al Décimo Batallón de Infantería del Ejército, para los fines legales correspondientes conforme a la normativa vigente.

    • El Ejército indicó que mantiene la vigilancia fronteriza de manera permanente, para combatir el tráfico ilícito de personas y apoyar a otras instituciones del Estado en la preservación de la seguridad y soberanía nacional.
