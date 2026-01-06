Leah Francis Campos visita la basílica de Higüey en Día de Reyes

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos junto al obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte durante una visita a la basílica de Higüey. ( FUENTE EXTERNA )

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó este martes una visita a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, uno de los principales símbolos de fe y patrimonio cultural del país.

Francis Campos también visitó el Museo de la Altagracia, que recoge la historia de la devoción mariana desde el siglo XVI hasta la construcción del actual templo.

Durante el recorrido, la embajadora estuvo acompañada por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Monseñor Jesús Castro Marte.

La diplomática ha dejado ver su profunda fe católica desde que llegó al país, cuando realizó su primera visita a la Catedral Primada de América, ubicada en la Zona Colonial en Santo Domingo.

Participación en la Fiesta de la Epifanía

La embajadora también participó en la Santa Misa celebrada en la basílica con motivo de la Fiesta de la Epifanía. Al referirse a la homilía, citó las palabras del obispo Castro Marte:

"Como nos recordó hoy el Obispo Jesús Castro Marte durante la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, celebrando la Fiesta de la Epifanía, los sabios siguen buscando la verdad, la vida y el camino: ¡Jesucristo!", resaltó la embajada a través de un post en sus redes sociales.

A través de un mensaje compartido tras la actividad, Campos expresó sus mejores deseos al pueblo dominicano con motivo del Día de Reyes, deseando una jornada de bendiciones para las familias del país.

La Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, ubicada en Higüey, provincia La Altagracia, es uno de los principales centros de peregrinación religiosa del Caribe y un referente del patrimonio espiritual y cultural de la República Dominicana.