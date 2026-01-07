Al menos 93 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad como consecuencia de 59 feminicidios perpetrados por parejas o exparejas durante el año 2025 en la República Dominicana.

De acuerdo con los registros propios que recopila la Fundación Vida Sin Violencia, muchos de estos menores fueron testigos presenciales de los crímenes, lo que agrava el impacto psicológico y social de estas tragedias, evidenciando la necesidad de protección integral por parte del Estado para una de las poblaciones más vulnerables y desprotegidas del país.

"La menor de las víctimas de feminicidio en 2025 apenas tenía 15 años y la mayor 82. De estas 59 mujeres, 44 fueron ejecutadas en sus propias viviendas, convirtiéndose su hogar en ese espacio de riesgo, de peligro cuando esta mujer decide separarse de su pareja agresora", declaró Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación.

Seccionadas por país, seis de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad haitiana, una alemana y el resto, de origen dominicano.

Asimismo, la data señala que las provincias con mayor incidencia de feminicidios fueron Santo Domingo, con 13 casos; Santiago, con ocho; y San Cristóbal, con siete.

Al analizarlas por grupos etarios, 32 de las mujeres contabilizadas tenían menos de 35 años, incluyendo cinco que eran menores de edad, lo que representa un 54.2 % del total, confirmando que se trata, en su mayoría, de mujeres jóvenes.

Los indicadores de la Fundación Vida Sin Violencia revelan que los agresores utilizaron en igual cantidad armas de fuego y armas blancas (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras.

"Estamos hablando de que no se trata de contar víctimas, se trata de visibilizar esta violación a los derechos humanos que reciben mujeres que tienen un historial de profundo dolor y sufrimiento. Estamos hablando de que lo que no se mide no se puede prevenir, y lo que no se previene, tampoco se puede transformar", indicó Fondeur.

Otro dato revelado es que, en 11 feminicidios, los agresores eran miembros activos o retirados del Ejército y la Policía Nacional, quienes utilizaron sus armas de reglamento para asesinar a sus parejas.

"Entendemos que urge seguir capacitando en materia de género a este segmento poblacional, pero que también aparte de que le retiren las armas, deben recibir una evaluación psicológica obligatoria y periódica porque es importante que entiendan que su arma de reglamento no puede constituir un símbolo de autoprotección para arrebatarle la vida a sus compañeras", dijo la también periodista al respecto.

Recordó que, si bien se registró una disminución de un 17 % en las estadísticas de los feminicidios con relación a los 71 expedientes del año 2024, la misma no debe interpretarse como una solución al problema, debido a que hubo múltiples intentos de feminicidios que milagrosamente no se consumaron, citando los casos de Yoenny Berenice Urbáez Feliz, Melissa de Jesús y Liselot Polanco.

Fondeur, acompañada por Mildred Bergés, Verónica Sención y Amarilys Durán (miembros de la junta directiva) insistieron en la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y análisis para enfrentar de manera efectiva la violencia y los feminicidios en el país.

Como antecedente extremo, recordó el caso ocurrido el año pasado, en el que un agresor asesinó a su esposa y a su suegra, pese a que ya había cometido el asesinato de una pareja anterior y solo cumplió dos años de prisión antes de reincidir, evidenciando graves fallas en el sistema de justicia y protección.

Para ello, la Fundación propone la implementación de un "Protocolo nacional de alto riesgo feminicida para mujeres en proceso de separación" que permita identificar, prevenir y neutralizar riesgos, de forma que se actúe con anticipación y de manera eficaz.

Educar hacia una cultura de paz

"Tenemos la necesidad de unificar el sistema estatal de registro de feminicidios, garantizar la protección efectiva de las mujeres que denuncian y erradicar la impunidad. La educación en convivencia pacífica desde edades tempranas es señalada como una prioridad, ya que sin educación no es posible transformar la cultura machista en una cultura de paz", agregó Fondeur.

Para los menores de edad huérfanos, solicitan inclusión en los programas del Ministerio de la Mujer y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

"Un acompañamiento psicológico, pero sistemático, no que sea tres visitas y ya se culmine, porque el trauma que tienen estos niños no se puede minimizar. Entendemos que tiene que seguir con una ayuda económica para continuar sus estudios, una asistencia integral en sus vidas y pedir a esas familias cuidadoras a que no continúen ejerciendo violencia en su educación", peticionó la presidenta.

Dijo que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), "hay estudios que revelan que un 64 % de las familias dominicanas continúan educando bajo violencia y si seguimos bajo ese esquema, no vamos a ver resultados diferentes, porque los infantes seguirán normalizando estas conductas".

Datos desactualizados en la Procuraduría

Al revisar las publicaciones oficiales de la Procuraduría General de la República, se observa que solo está compartida de manera pública la data de los tres primeros meses del año 2025, cuando en ese entonces se contabilizaban 16 feminicidios hasta el mes de marzo.