Arrestan a un extranjero en el aeropuerto de Puerto Plata por posesión de marihuana

Los agentes de la DNCD arrestaron a un estadounidense en el aeropuerto Puerto Plata con marihuana. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon siete paquetes de plástico llenos de un vegetal que aparenta ser marihuana, durante labores de inspección conjunta en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en la provincia Puerto Plata.

Los agentes de la DNCD fueron apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores de Aduanas (DGA), según una nota de prensa.

Las autoridades realizaban las inspecciones de lugar en la referida terminal, cuando a través de una de las máquinas de rayos X se observaron imágenes sospechosas en el interior de una maleta.

Por instrucciones del fiscal y en presencia del pasajero, se procedió a realizar una verificación más rigurosa, ocupando en el interior de una maleta siete paquetes de plásticos, llenos del vegetal, cajas de papel para enrolar, cinco frascos con tabacos, dos trituradoras y un encendedor.

Detenido

Durante la intervención fue detenido un hombre de nacionalidad estadounidense, de 36 años, quien llegó al aeropuerto en un vuelo comercial procedente de Estados Unidos.

Al extranjero se le ocupó dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, documentos y otras evidencias, vinculantes a la investigación que realiza el Ministerio Público y la DNCD sobre el presente caso.

Los paquetes de la sustancia y otras evidencias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Otro caso

La semana pasada, la DNCD informó sobre el arresto de una mujer acusada de integrar una red de narcotráfico desmantelada tras la incautación de ocho paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (Aila-JFPG), en agosto pasado.

La detenida fue identificada como Nefry González Rivas, empleada de una empresa de servicios aéreos que opera en el aeropuerto y quien, de acuerdo con las investigaciones, figura como una de las principales cabecillas de esa estructura criminal.