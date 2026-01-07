Castro Marte reconoce "la noble tarea de administrar e impartir justicia" en día del Poder Judicial

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte durante una eucaristía. ( ARCHIVO )

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Jesús Castro Marte, felicitó este miércoles a los jueces de carrera del país con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial, destacando su labor en la administración e impartición de justicia en todas las instancias.

En una declaración pública, Castro Marte reconoció a los magistrados que integran el sistema judicial dominicano por haberse consagrado, según expresó, a la "noble tarea de administrar e impartir justicia", y los exhortó a continuar ofreciendo ese servicio a la sociedad con entrega, entusiasmo y compromiso.

El obispo subrayó la importancia de que los jueces actúen con presteza y probidad en el ejercicio de sus funciones como servidores judiciales, al tiempo que llamó a mantener un sentido claro de responsabilidad frente a la ciudadanía.

En su mensaje, Castro Marte también hizo una referencia de carácter religioso al recordar la presencia de la cruz en las salas de audiencias.

Te puede interesar El presidente de la Suprema Corte llama a defender una justicia íntegra y sin presiones

Señaló que este símbolo representa esperanza y perdón, y lo vinculó con el compromiso de aceptar a Dios como "el más justo y elevado juez" de las acciones humanas.

La declaración concluyó con un mensaje de felicitación dirigido a todos los integrantes del Poder Judicial, en el marco de la fecha que reconoce el rol institucional de los tribunales y de quienes los integran en la vida democrática del país.

Día del Poder Judicial

Este miércoles, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, llamó a defender "una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan".

En su discurso por el Día del Poder Judicial 2026, afirmó que los avances alcanzados por el sistema judicial en los últimos años representan una base sólida, pero insuficiente si no se consolidan y profundizan frente a los desafíos que aún persisten.

Molina sostuvo que la transformación del Poder Judicial es un proceso continuo y no una meta cerrada. Señaló que los adelantos institucionales nunca son definitivos, ya que algunos problemas históricos reaparecen y surgen nuevos retos que obligan a revisar y mejorar de manera permanente la forma en que se administra justicia en el país.