Miembros del Ejército ocupan marihuana y apresan a dos hombres en Dajabón

Vista de las pacas de marihuana incautadas por miembros del Ejército en la provincia Dajabón, durante un operativo en el que apresaron a dos hombres. ( FUENTE TEXTERNA )

Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) apresaron a dos hombres a quienes se les ocuparon unas 30 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana, en un operativo realizado en la provincia Dajabón.

Los detenidos son Danny Polanco Sosa y otro hombre identificado como Luis José Almonte, quien no portaba documentos al momento de su arresto.

Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por los soldados actuantes.

Durante la requisa, les fue ocupado un saco color amarillo que contenía tres pacas envueltas con cinta adhesiva, con un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de diez libras cada una.

Detalles del operativo

La intervención fue llevada a cabo por miembros del Ejército destacados en el puesto militar El Rodeo, en el sector Rodeo Adentro, en la referida provincia.

Los detenidos, junto a la sustancia ocupada y la motocicleta retenida, fueron trasladados a la sede del Décimo Batallón de Infantería del Ejército, donde serán puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.