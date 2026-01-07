El IAD lanza programa para regularizar ocupaciones de tierras del Estado

El programa busca la regularización de ocupaciones irregulares de terrenos estatales. ( ARCHIVO )

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) anunció el inicio del Programa Nacional de Regularización de Ocupaciones de Terrenos del IAD, dirigido a personas que ocupan de manera irregular tierras propiedad del Estado.

Según un comunicado publicado como espacio pagado en un diario de circulación nacional, el programa forma parte de un proceso de "reestructuración y fortalecimiento institucional" y busca ordenar, transparentar y regularizar ocupaciones existentes sobre terrenos del IAD en todo el territorio nacional, dentro del marco de la Ley 587-62 de Reforma Agraria y sus modificaciones.

El IAD informó que podrán acogerse al programa los ocupantes que demuestren una vinculación productiva con el terreno, como actividades agrícolas o pecuarias, así como la permanencia en la parcela ocupada.

Para ello deberán presentar documentación, fotografías, certificaciones, declaraciones juradas y permitir levantamientos técnicos sobre el uso y condiciones del terreno.

Solicitudes

Las solicitudes deberán ser formalizadas entre el 12 de enero y el 17 de abril de 2026, a través de un enlace electrónico habilitado por la institución o mediante las vías que el propio IAD indique.

El comunicado también establece que, vencido ese plazo, el instituto se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes sobre ocupaciones no regularizadas, conforme a sus políticas y procedimientos.

La institución indicó que el programa busca ordenar su patrimonio inmobiliario y formalizar situaciones existentes, en un contexto en el que el Estado ha enfrentado históricamente dificultades para controlar ocupaciones informales sobre tierras públicas.

El aviso concluye señalando que cualquier información adicional será ofrecida por la Dirección General del IAD a través de los canales oficiales de la institución.