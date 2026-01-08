En 2025 ocurrieron 59 asesinatos de mujeres de entre 15 a 82 años en RD

Hombres trasladan el ataúd de una mujer asesinada por un cabo de la Policía en Monte Plata en el 2025. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Los 59 feminicidios perpetrados por parejas o exparejas en la República Dominicana durante el año 2025, representan una disminución de un 17 % en las estadísticas con relación a los 71 casos del año 2024.

No obstante, esto no debe interpretarse como que se encontró una solución, debido a que hubo múltiples intentos que no se consumaron y, en lo que va de 2026, ya se reportan cuatro feminicidios, según explicó Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, que lleva un registro de estos crímenes.

Un dato a destacar es que once de los casos tuvieron como agresores a miembros activos o retirados del Ejército y la Policía Nacional, el 18.6 % del total.

Los 59 feminicidios dejaron al menos 93 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, según señala la fundación.

"Entendemos que urge seguir capacitando en materia de género a este segmento poblacional, pero que también, aparte de que les retiren las armas, deben recibir una evaluación psicológica obligatoria y periódica porque es importante que entiendan que su arma de reglamento no puede constituir un símbolo de autoprotección para arrebatarle la vida a sus compañeras", dijo Fondeur.

De acuerdo con los registros propios que recopila la entidad, muchos de estos menores, hijos de las mujeres asesinadas, fueron testigos presenciales de los crímenes, lo que agrava el impacto psicológico y social de estas tragedias, evidenciando la necesidad de protección integral por parte del Estado para este segmento tan vulnerable.

En sus casas

"La menor de las víctimas de feminicidio en 2025 apenas tenía 15 años y la mayor 82. De estas 59 mujeres, 44 fueron ejecutadas en sus propias viviendas, convirtiéndose su hogar en ese espacio de riesgo cuando esta mujer decide separarse de su pareja agresora", declaró.

Seccionadas por país, seis de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad haitiana, una alemana y el resto, de origen dominicano.

Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo, con 13 feminicidios; Santiago, con ocho; y San Cristóbal, con siete.

Por edad, 32 de las mujeres tenían menos de 35 años y cinco eran menores.

Los indicadores de la Fundación Vida Sin Violencia revelan que los agresores utilizaron en igual cantidad armas de fuego y armas blancas (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras.

Educar hacia una cultura de paz Fondeur, acompañada por Mildred Bergés, Verónica Sención y Amarilys Durán (miembros de la junta directiva) proponen la implementación de un "Protocolo nacional de alto riesgo feminicida para mujeres en proceso de separación" que permita identificar, prevenir y neutralizar riesgos, de forma que se actúe con anticipación y de manera eficaz. "Sin educación no es posible transformar la cultura machista en una cultura de paz", enfatizó Fondeur. "Estamos hablando de que no se trata de contar víctimas, se trata de visibilizar esta violación a los derechos humanos que reciben mujeres que tienen un historial de profundo dolor", precisó Fondeur. A nivel oficial, la Procuraduría solo tiene publicada la data hasta marzo 2025, con 16 feminicidios.