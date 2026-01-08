Procuraduría incinera más de 616 kilos de drogas incautadas en operativos a nivel nacional

De acuerdo con el informe del Inacif, fueron destruidos 616 kilogramos, 941 gramos y 785 miligramos de drogas, entre ellas cocaína, marihuana, ecgonina, crack, éxtasis, heroína, entre otras. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 616 kilogramos de distintas drogas fueron incinerados este jueves por la Procuraduría General de la República, informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El acto de destrucción de las sustancias controladas se realizó en las instalaciones del Ejército de la República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, según una nota de prensa.

De acuerdo con el informe del Inacif, fueron destruidos 616 kilogramos, 941 gramos y 785 miligramos de drogas, entre ellas cocaína, marihuana, ecgonina, crack, éxtasis, heroína, hachís y metanfetamina, las cuales habían sido ocupadas durante diversos operativos realizados en distintas provincias del país.

Las sustancias, previamente analizadas en los laboratorios del Inacif, incluyeron 421 kilogramos, 202 gramos y 428 miligramos de cocaína; 118 kilogramos, 158 gramos y 254 miligramos de marihuana; 71 kilogramos, 213 gramos y 241 miligramos de ecgonina; 6 kilogramos.

También 184 gramos y 627 miligramos de crack; 138 gramos y 703 miligramos de éxtasis; 22 gramos y 17 miligramos de heroína; 11 gramos y 650 miligramos de hachís, y 10 gramos y 703 miligramos de metanfetamina.

Además, fueron destruidos 39 kilogramos, 536 gramos y 383 miligramos de sustancias no controladas, las cuales resultaron negativas tras los análisis realizados por el Inacif.

Santo Domingo lidera incautaciones

Las provincias donde se registraron mayores incautaciones, medidas en gramos y miligramos, fueron Santo Domingo, con 359,094; La Vega, 51,474; San Juan, 38,121; Duarte, 27,853; Peravia, 25,378; Distrito Nacional, 15,843; María Trinidad Sánchez, 13,607; San Cristóbal, 12,845; Espaillat, 11,897; San Pedro de Macorís, 10,627, y La Altagracia, 10,192.

Los decomisos también se extendieron a Santiago (6,904), Valverde (4,474), Barahona (4,278), Samaná (3,684), Puerto Plata (3,248), Monseñor Nouel (3,235), Dajabón (3,035) y Bahoruco (2,644).

Asimismo, se reportaron incautaciones en Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, San José de Ocoa, Monte Plata, Santiago Rodríguez, El Seibo, Pedernales, Azua y La Romana.