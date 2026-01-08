Nelson Arroyo asume Aduanas enfocado en aumentar las recaudaciones y facilitar más el comercio

Nelson Arroyo, director general de Aduanas (DGA), dijo que asume el cargo con la intención de trabajar en favor del interés del país. ( FUENTE EXTERNA )

El nuevo director general de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo, aseguró que trabajará en favor del equilibrio presupuestario del país, el incremento de las recaudaciones y facilitar, aún más, el comercio exterior en la República Dominicana.

Estas consideraciones fueron expuestas al ser juramentado como titular de dicha entidad, acto encabezado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, tras ser designado por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto número 3-26.

Arroyo expresó, además, su intención de trabajar en favor del interés del país, el cual dijo está por encima de todo.

"Yo solicito al equipo de colaboradores de la Dirección General de Aduanas, enfocarse en el trabajo junto a nosotros", añadió Arroyo de acuerdo a una nota de prensa.

Juramentación

Arroyo sustituye en el cargo a Eduardo Yayo Sanz Lovatón, quien fue nombrado nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Tras ser juramentado en la posición, Arroyo agradeció, al presidente Abinader, la designación y se comprometió a trabajar para el fortalecimiento institucional y la mejora en el sistema de recaudación aduanal.

"No quiero ningún tipo de sobresaltos, aquí las cosas las vamos a hacer consensuadas con el mismo Yayo, y vamos a ir haciendo de esta transición, una transición que no sea traumática", manifestó Arroyo.

Trayectoria profesional y política de Nelson Arroyo

Arroyo se desempeñó como vicepresidente del Seguro Reservas y fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante el período 2020–2024.

Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados. Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, como gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016, donde presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.