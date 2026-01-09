Autoridades decomisan 863 paquetes de cocaína en costas de Pedernales; hay dos detenidos

Los 863 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes sobre la incautación de 863 paquetes de droga, presumiblemente de cocaína, durante un operativo realizado en las costas de la provincia Pedernales, en el que fueron detenidos dos dominicanos.

Los apresados fueron identificados como Robert Trinidad Almeida y Carlos Eduardo Martínez, según informó el vocero de la DNCD, Carlos Devers, durante una rueda de prensa realizada en las inmediaciones de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/whatsapp-image-2026-01-09-at-163525-7ebd64e9.jpeg El vocero de la DNCD, Carlos Devers, durante una rueda de prensa dando información sobre la operación.

Devers indicó que el decomiso se produjo tras un despliegue de fuerzas conjuntas y combinadas, en el que participaron agentes de la DNCD, efectivos de la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y organismos de inteligencia del Estado, coordinados por el Ministerio Público.

A bordo de una embarcación

De acuerdo con informes de inteligencia, las autoridades activaron una operación de seguimiento, vigilancia y control para interceptar una embarcación que se desplazaba con varios individuos a bordo y un presunto cargamento de sustancias narcóticas.

Señala que luego de más de 15 horas de persecución, por aire, mar y tierra, las unidades lograron interceptar, a varias millas náuticas al sur de Cabo Rojo, una embarcación sin nombre ni matrícula, con dos personas a bordo.

En su interior fueron ocupados 26 sacos, que contenían los 863 paquetes de la presunta droga, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron una radio satelital, tres GPS, dos teléfonos móviles, además de agua, comestibles, lonas y prendas de vestir, entre otras evidencias.

Primer golpe del 2026

Devers destacó que este decomiso constituye "el primer golpe del año 2026 a las estructuras criminales", y lo atribuyó a la cooperación sostenida entre la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional.

Más implicados

Dijo que el Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta la investigación para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, con el objetivo de identificarlos, apresarlos y someterlos a la justicia por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD informó que los detenidos se encuentran bajo interrogatorio, y no descarta que en las próximas horas se produzcan nuevos arrestos, conforme avancen las investigaciones.

Los 863 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.