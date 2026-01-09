Denuncian que mal estado de la carretera deja casi incomunicada a comunidad en Montecristi

La comunidad advierte sobre consecuencias sociales, educativas y económicas ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios de la localidad de Puerto Juanita, en la provincia Montecristi, denunciaron este jueves que la zona se encuentra virtualmente incomunicada debido al deterioro de la carretera de acceso, situación que se ha agravado tras las lluvias recientes que azotaron la región.

Indicaron que el mal estado de la vía ha impedido que los maestros puedan llegar al centro educativo de la comunidad, lo que ha provocado la suspensión de las clases y ha afectado directamente el derecho a la educación de niños y jóvenes.

Padres, estudiantes y docentes explicaron que viven con preocupación esta realidad, la cual se repite cada vez que las condiciones climáticas empeoran.

Puerto Juanita, una comunidad costera perteneciente al distrito municipal de Villa Elisa, enfrenta no solo el aislamiento físico, sino también las consecuencias sociales y educativas derivadas de la falta de una infraestructura vial adecuada.

Riesgo

El lodo, los charcos profundos y los tramos prácticamente intransitables hacen imposible el paso de vehículos y ponen en riesgo a quienes intentan desplazarse a pie.

“Los maestros quieren venir, pero no pueden. El camino no lo permite”, expresó el comunitario José Rodríguez, quien hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan y rehabiliten la carretera de acceso.