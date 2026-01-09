La patria sin señal: más de 10 comunidades de Dajabón sobreviven en el silencio digital

Dajabón, en el mismo punto donde la patria se defiende y se levanta cada día, también se apaga la comunicación. Más de diez comunidades de la zona norte de la frontera entre Haití y la República Dominicana viven una situación que sus residentes describen sin rodeos como una "muerte digital".

La gobernadora de Dajabón, Severina Gil Carrera, expresó su profunda preocupación ante la falta casi total de señal de las principales compañías telefónicas dominicanas en amplias zonas fronterizas, una realidad que mantiene a miles de ciudadanos aislados y vulnerables.

"La población de la frontera está incomunicada. En cualquier emergencia, en cualquier situación de inseguridad, no tenemos cómo llamar, cómo avisar, cómo defendernos", advirtió la gobernadora.

Comunidades desconectadas en pleno siglo XXI

Los apagones de señal se prolongan durante cinco, seis y hasta más horas, afectando llamadas, mensajes y conexión a internet. En muchos casos, la señal simplemente no existe, ni de día ni de noche.

Lo que antes ocurría en puntos específicos, hoy sucede en cualquier lugar, sin explicación ni respuesta oficial. Los residentes aseguran que pagan planes completos, paquetes de datos y recargas que no pueden utilizar, mientras las facturas siguen llegando puntualmente.

"Estamos condenados", expresa con impotencia Eduardo López, uno de los afectados. "Pagamos por un servicio que no existe. Es un abuso, un robo a plena luz del día".

Migración digital forzada hacia Haití

Ante el abandono, los ciudadanos han tomado una decisión que jamás imaginaron: migrar masivamente a compañías haitianas, como Natcom, cuya señal cruza la frontera con mayor fuerza y estabilidad que las redes dominicanas.

Comprar un chip extranjero ya no es una opción, sino un acto de supervivencia.

"Aquí no tenemos ni siquiera dónde quejarnos. Nadie nos escucha. Por eso estamos comprando chips haitianos", lamenta un comunitario.

Un llamado urgente

La gobernadora Severina Gil Carrera y los habitantes de Dajabón hacen un llamado urgente a las empresas telefónicas y a las autoridades competentes para que revisen de inmediato la conectividad en la frontera y actúen con responsabilidad.

"No pedimos lujos. Pedimos lo básico: poder comunicarnos, como cualquier dominicano", enfatizan.