Noticias que fueron tendencia

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, en la que la desaparición y búsqueda de la niña Brianna Genao y la supuesta responsabilidad de parientes en la comunidad Imbert, de Puerto Plata, ha sido el tema más seguido por los lectores de Diario Libre. También el cambio de gobierno en Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos ha acaparado la atención, tanto como las designaciones y/o rotaciones en la administración de Luis Abinader en varios ministerios y la Dirección General de Aduanas.

La desaparición de la niña Brianna Genao Rosario sigue en penumbras

La desaparición de Brianna Genao Rosario, de apenas tres años, ocurrida el pasado 31 de diciembre de 2025 en Barrero, Puerto Plata, conmocionó al país y ha desatado una intensa búsqueda que ha incluido drones y perros rastreadores.

Las autoridades identificaron a dos parientes como los principales sospechosos del crimen y la posterior ocultación del cuerpo, pero hasta este viernes no habían formalizado ninguna imputación.

El Ministerio Público mantiene un operativo activo para localizar el cuerpo de Brianna, con apoyo de socorristas, el Ejército y la Policía Nacional, mientras fuentes adelantan que preparan una acusación formal sin fecha precisa.

El hecho ha causado profunda consternación en la población dominicana y, particularmente, en los lectores de Diario Libre, que se han mantenido atentos, con búsquedas contínuas, sobre las novedades del caso durante toda la semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/06/gobierno-realiza-nuevos-nombramientos-en-industria-y-comercio-aduanas-600520de.jpg Víctor "Ito" Bisonó, designado en el Ministerio de Viviendas y Edificaciones; Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón en Industria, Comercio y Mipymes y Nelson Arroyo en la Dirección General de Aduanas. (FUENTE EXTERNA)

Gobierno dispone nuevos nombramientos en Industria, Aduanas y Vivienda

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 3-26, con el cual reconfigura puestos estratégicos dentro de su gabinete y la administración pública en áreas clave para la economía dominicana.

Entre los cambios figura el nombramiento de Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, con la misión de fortalecer ese sector.

Además, Nelson Arroyo, con amplia trayectoria en derecho y administración pública, fue designado director general de la Dirección General de Aduanas.

Víctor "Ito" Bisonó asumió el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, una cartera central en la política habitacional del país.

La Presidencia explicó que estas designaciones buscan impulsar el crecimiento económico, optimizar el comercio exterior y reforzar la agenda de vivienda para los dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/crecimiento-vertical-en-santo-domingo-este-luduis-tapia7-8b7439de.jpg El crecimiento vertical en el Gran Santo Domingo es una tendencia creciente desde hace más de una década. (LUDUIS TAPIA)

Alcaldía de Santo Domingo Este aprueba torre de 38 pisos en Alma Rosa

El Concejo de Regidores de Santo Domingo Este autorizó la construcción de una torre residencial de 38 niveles en el sector Alma Rosa I, mediante la Resolución No. 50-2025 firmada en diciembre de 2025.

El proyecto, denominado Torre LM XXXVIII, contempla estacionamientos varios niveles y 31 pisos de apartamentos, además de áreas sociales.

Con esta validación de uso de suelo, la edificación se inserta en la tendencia de densificación vertical en el Gran Santo Domingo, impulsada por la escasez de suelo urbano y la demanda de vivienda en altura.

Comparado con otros rascacielos como la Torre Anacaona 27, Torre Caney y Silver Sun Gallery, la nueva construcción iguala o se aproxima en número de niveles y pone un nuevo hito en esa demarcación.

Los comentarios de los lectores se enfocan, entre otros temas, en la planeación urbana, la infraestructura vial y los servicios públicos en zonas de creciente densidad residencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/10/wasacs-415288c8-9b97-4d93-aeb1-6330ca567bf2-9badb8ea.jpeg Raquel Arbaje, primera dama, tocó el corazón de muchos dominicanos con su llamado a que el Día de Reyes sea inamovible. (FUENTE EXTERNA)

Raquel Arbaje propone que el Día de Reyes sea inamovible en el calendario

Con motivo de la conmemoración del Día de Reyes, la primera dama Raquel Arbaje llamó a los legisladores a considerar que la celebración sea inamovible, es decir, que siempre se celebre el 6 de enero. La noticia que publicó Diario Libre en su sección de Revista fue una de las más leídas esta semana.

Este año, la festividad se trasladó al lunes 5 de enero debido a la aplicación de la Ley 139-97, que permite mover feriados para crear fines de semana largos.

La señora Arbaje expresó su deseo de preservar la carga histórica y cultural de esta tradición profundamente arraigada en la sociedad dominicana.

El tradicional desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar en la Ciudad Colonial continúa siendo uno de los eventos más esperados por las familias cada temporada.

Con su postura, la primera dama alienta a quienes siempre han cuestionado el cambio de fecha de las celebraciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/c94f256633d626c4d8cf927acbf5ba6f5fb59b69-69adb8c4.jpg (EFE)

Delcy Rodríguez juramentada presidenta interina de Venezuela tras captura de Maduro

En un giro político de gran impacto, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Rodríguez, que era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión, se convierte en la primera mujer al frente del Ejecutivo venezolano.

Durante su discurso, destacó el reto de enfrentar desafíos de estabilidad y paz para la nación, al tiempo que abogó por la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Parlamento venezolano, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, aprobó su encargo por un período de 90 días prorrogables, en un contexto de alta tensión política interna y presión internacional.

La situación política en el país sudamericano sigue siendo incierta, con reacciones diversas de la población y fuerzas políticas frente a la inédita coyuntura.

El día que Rodríguez asumió el cargo, fue su vestido, sin embargo, uno de los aspectos más comentados del momento histórico en las redes sociales de los medios de comunicación, incluidos los que siguen las plataformas de Diario Libre que les permiten comentar y compartir los temas de actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/09/ley-98-25-en-2026-las-fundas-dejaran-de-ser-gratis-en-supermercados-7e441a65-focus-0-0-896-504-430b60ca.jpg La Ley 98-25 establece una fecha límite de un año para limitar el uso de fundas plásticas en centros comerciales. (FUENTE EXTERNA)

Fin de la gratuidad de fundas plásticas en RD: un cambio ambiental que marcará 2026

Otra de las noticias más leídas esta semana en Diario Libre es la que destaca una transformación inminente en el consumo cotidiano de los dominicanos: a partir de 2026 las fundas plásticas dejarán de ser gratuitas en tiendas y supermercados del país.

Esta medida forma parte de las disposiciones de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos , promulgada el 15 de diciembre por el presidente Luis Abinader, que modifica la Ley 225-20 para reforzar la gestión de residuos y reducir la contaminación ambiental.

La normativa establece que los establecimientos comerciales tendrán un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para eliminar completamente la entrega gratis de bolsas plásticas de un solo uso, lo que colocaría el fin de la gratuidad tentativamente el 15 de diciembre de 2026.

Durante este periodo, las empresas deberán promover campañas de orientación para incentivar el uso de bolsas reutilizables o alternativas reciclables entre sus clientes.

El objetivo central de la modificación legislativa es disminuir la acumulación de desechos plásticos, mejorar la limpieza urbana y fomentar una cultura de consumo más consciente y sostenible.

Al obligar a pagar por las fundas plásticas o a sustituirlas por opciones ecoamigables, el Gobierno busca reducir el impacto negativo de estos residuos en ríos, ciudades y ecosistemas, promoviendo al mismo tiempo nuevas oportunidades económicas en la gestión ambiental y el reciclaje.