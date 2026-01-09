×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Brianna Genao
Brianna Genao

Sigue la angustia por el caso de la niña Brianna Genao en Puerto Plata

El Ministerio Público aún no solicita medida de coerción contra señalados como responsable de la muerte de la menor

Ayer viernes, las autoridades bajaron la cantidad de personal que busca a la infante en Barrero, Puerto Plata

    Expandir imagen
    Sigue la angustia por el caso de la niña Brianna Genao en Puerto Plata
    Brianna Genao, de tres años, fue vista por última vez el 31 de diciembre del 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, no ha dejado la angustia que tomó el 31 de diciembre de 2025, cuando la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, desapareció mientras jugaba en el patio de una vivienda familiar en esa zona rural.  

    La desaparición de la menor fue reportada alrededor de las 5:00 de la tarde de ese día y, desde entonces, las autoridades la buscan sin obtener datos concretos, pese a las múltiples excavaciones en todo el perímetro.

    El viernes, el flujo de personal que participa en el operativo se redujo visiblemente, con el retiro de unidades del 9-1-1 y drones que apoyaban el rastreo aéreo, aunque aún permanecen agentes de la Policía Nacional y miembros de la Defensa Civil en la zona.

    Las investigaciones tomaron un giro al señalar a Rafael Rosario Núñez, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, como sospechosos de su desaparición y presunta muerte. Los dos parientes habrían admitido su participación en el crimen, pero no saben el lugar específico en el que enterraron el cuerpo. 

    Sin embargo, estas supuestas confesiones han generado críticas en la comunidad, debido a que algunos, como el alcalde pedáneo Cornelio Cabrera, aseguran que son hombres tranquilos y sin antecedentes conflictivos.

    Asimismo, Santos Willy Liriano, abogado de los detenidos, denunció que sus clientes han sido presuntamente torturados.

    Mientras las interrogantes crecen, el Ministerio Público aún no ha solicitado medida de coerción contra los señalados, la cual debe dentro de 48 horas de su detención.

    Reclamos de justicia y reacciones en el país

    La tragedia de Brianna ha sacudido no solo a la comunidad de Barrero, sino también a toda la sociedad dominicana.  Carlos Manuel Genao, padre de la niña, exigió que los responsables sean sometidos a la justicia y que se aplique todo el peso de la ley.

    A raíz de la desaparición de la niña Brianna Genao, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, aseguró que reintroducirá un proyecto de ley de su autoría con el que busca autorizar la castración química contra los condenados de violencia y abuso sexual.

    Fechas claves en el caso Brianna Genao Rosario

    • Brianna Genao Rosario, de 3 años, desaparece en horas de la tarde mientras jugaba en el patio de una vivienda familiar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, Puerto Plata. La familia reporta su desaparición ese mismo día.

      31 de diciembre de 2025

    • Se activa un amplio operativo de búsqueda encabezado por el Sistema 9-1-1, Policía Nacional, Defensa Civil y comunitarios. Se utilizan drones, unidades caninas y rescatistas para rastrear zonas boscosas, cañadas y caminos vecinales cercanos al lugar donde fue vista por última vez.

      1 de enero

    • Las autoridades informan el hallazgo de una chancleta que presuntamente pertenecía a la menor, cerca del área de búsqueda inicial. El objeto no arroja resultados concluyentes.

      4 de enero

    • El padre de la niña declara que descarta una desaparición accidental y sostiene que "alguien se la llevó", aumentando la preocupación pública sobre un posible hecho.

      6 de enero

    • Rafael Rosario Núñez y Reyes Rosario Núñez, tíos abuelos de la menor, son señalados como sospechosos por las autoridades.

      7 de enero

    • Residentes expresan incredulidad ante las supuestas confesiones y defienden a los detenidos. Surgen denuncias de que estas admisiones pudieron haberse obtenido bajo presión o maltrato físico.

      8 de enero

    • Se reduce el personal del operativo de búsqueda. El Ministerio Público aún no solicita medidas de coerción contra los señalados.

      9 de enero

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.