Sigue la angustia por el caso de la niña Brianna Genao en Puerto Plata

Brianna Genao, de tres años, fue vista por última vez el 31 de diciembre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, no ha dejado la angustia que tomó el 31 de diciembre de 2025, cuando la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años, desapareció mientras jugaba en el patio de una vivienda familiar en esa zona rural.

La desaparición de la menor fue reportada alrededor de las 5:00 de la tarde de ese día y, desde entonces, las autoridades la buscan sin obtener datos concretos, pese a las múltiples excavaciones en todo el perímetro.

El viernes, el flujo de personal que participa en el operativo se redujo visiblemente, con el retiro de unidades del 9-1-1 y drones que apoyaban el rastreo aéreo, aunque aún permanecen agentes de la Policía Nacional y miembros de la Defensa Civil en la zona.

Las investigaciones tomaron un giro al señalar a Rafael Rosario Núñez, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43, como sospechosos de su desaparición y presunta muerte. Los dos parientes habrían admitido su participación en el crimen, pero no saben el lugar específico en el que enterraron el cuerpo.

Sin embargo, estas supuestas confesiones han generado críticas en la comunidad, debido a que algunos, como el alcalde pedáneo Cornelio Cabrera, aseguran que son hombres tranquilos y sin antecedentes conflictivos.

Asimismo, Santos Willy Liriano, abogado de los detenidos, denunció que sus clientes han sido presuntamente torturados.

Mientras las interrogantes crecen, el Ministerio Público aún no ha solicitado medida de coerción contra los señalados, la cual debe dentro de 48 horas de su detención.

Reclamos de justicia y reacciones en el país

La tragedia de Brianna ha sacudido no solo a la comunidad de Barrero, sino también a toda la sociedad dominicana. Carlos Manuel Genao, padre de la niña, exigió que los responsables sean sometidos a la justicia y que se aplique todo el peso de la ley.

A raíz de la desaparición de la niña Brianna Genao, el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, aseguró que reintroducirá un proyecto de ley de su autoría con el que busca autorizar la castración química contra los condenados de violencia y abuso sexual.

Fechas claves en el caso Brianna Genao Rosario

Brianna Genao Rosario, de 3 años, desaparece en horas de la tarde mientras jugaba en el patio de una vivienda familiar en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, Puerto Plata. La familia reporta su desaparición ese mismo día.



31 de diciembre de 2025





Se activa un amplio operativo de búsqueda encabezado por el Sistema 9-1-1, Policía Nacional, Defensa Civil y comunitarios. Se utilizan drones, unidades caninas y rescatistas para rastrear zonas boscosas, cañadas y caminos vecinales cercanos al lugar donde fue vista por última vez.



1 de enero





Las autoridades informan el hallazgo de una chancleta que presuntamente pertenecía a la menor, cerca del área de búsqueda inicial. El objeto no arroja resultados concluyentes.



4 de enero





El padre de la niña declara que descarta una desaparición accidental y sostiene que "alguien se la llevó", aumentando la preocupación pública sobre un posible hecho.



6 de enero





Rafael Rosario Núñez y Reyes Rosario Núñez, tíos abuelos de la menor, son señalados como sospechosos por las autoridades.



7 de enero





Residentes expresan incredulidad ante las supuestas confesiones y defienden a los detenidos. Surgen denuncias de que estas admisiones pudieron haberse obtenido bajo presión o maltrato físico.



8 de enero





Se reduce el personal del operativo de búsqueda. El Ministerio Público aún no solicita medidas de coerción contra los señalados.



9 de enero



