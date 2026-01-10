×
control migratorio Sabana Perdida

Migración afirma que agentes fueron agredidos durante operativo en Sabana Perdida

La DGM enfatiza que sus operativos se realizan conforme a la Ley General de Migración y que investigarán si hubo excesos

    Expandir imagen
    Migración afirma que agentes fueron agredidos durante operativo en Sabana Perdida
    Imagenes del incidente entre los propietarios de un establecimiento de comida en Sabana Perdida y agentes de la Dirección General de Migración, durante un operativo de control migratorio. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) aclaró este sábado que el incidente protagonizado por miembros de la institución durante un operativo de control migratorio en el sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, se originó en respuesta a una agresión directa contra los agentes.

    Mediante un comunicado, la entidad respondió que los propietarios y personas vinculadas a un establecimiento de comida en el sector Barrio Nuevo de Sabana Perdida serán sometidos a la justicia por agredir físicamente al personal que realizaban labores de verificación migratoria. 

    El relato de la institución indica que mientras se inspeccionaba la situación legal de trabajadores extranjeros, se produjo un altercado en el que los responsables del negocio, junto a otros presentes, atacaron al personal con armas blancas, objetos y piedras, poniendo en riesgo su integridad física.

    La DGM sostuvo que el operativo se desarrolló amparado en el artículo 6 de la Ley General de Migración 285-04, que autoriza la inspección en centros de trabajo, y en el artículo 107 de la misma normativa.

    Investigación interna

    La institución también informó que ha iniciado una investigación interna para determinar si durante la intervención se produjeron excesos, y aseguró que, de comprobarse responsabilidades individuales, se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a los protocolos establecidos y la normativa vigente.

    La DGM insiste que, frente a la agresión, ocurrida frente a un destacamento de la Policía Nacional, los agentes actuaron en legítima defensa y en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de restablecer el orden y prevenir consecuencias mayores.

    Llamado a la colaboración

    El organismo exhortó a los propietarios de negocios y centros laborales a no obstaculizar las labores de verificación, con el fin de evitar conflictos y asegurar que los operativos se desarrollen conforme a la ley y en un ambiente de respeto.

    Reiteró en su comunicado que sus acciones se realizan de manera regular, conforme a la Ley 285-04 y con apego a los derechos humanos, advirtiendo que no se tolerarán agresiones contra su personal en el cumplimiento de sus funciones.

