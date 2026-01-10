Yeni Berenice se reúne con Olga Diná para acelerar investigación por desaparición de la niña Brianna

La niña Brianna Genao Rosario se encuentra desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025.

La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, confirmó este sábado a Diario Libre que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso sostuvo una reunión con la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, con el objetivo de acelerar los trabajos de investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de 3 años.

Bournigal también refirió que los dos tíos de la menor, quienes figuran como sospechosos en el proceso, habrían sido puestos en libertad tras agotar el tiempo legal de detención. "Aparentemente se encuentran en sus casas. Pasaron las horas de estar detenidos y parece que fueron a sus casas", explicó la legisladora.

Al ser abordada la tarde de este sábado, a su salida de una sesión extraordinaria en el Senado de la República, la legisladora afirmó que las investigaciones en torno a la desaparición de la menor se encuentran en su fase final.

"Están todos reunidos allá, hay que esperar que al caso le den un final con tacto, con respeto... Ya están casi terminando (las investigaciones), esperemos el resultado", indicó.

Llamado a la prudencia

La senadora llamó a la prudencia en el manejo del caso y cuestionó la difusión de informaciones sensibles.

"Han difundido este caso tan triste y desagradable de una forma que le ha hecho daño a la familia. Difundir tanto que eran tíos ha hecho que los niños tengan miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de asuntos tan dramáticos", afirmó.

Al solicitar una actualización del caso, Bournigal indicó que el expediente se mantiene bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis continúan en curso.

El caso

La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando se encontraba en el patio de la vivienda de familiares maternos, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda en zonas montañosas y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.

Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario. Reportes preliminares señalan que ambos habrían confesado el crimen y ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.

