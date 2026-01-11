A 11 días de la desaparición de Brianna Genao, persiste el silencio oficial en Imbert

Vísta aérea de la zona de búsqueda de la niña Brianna Genao, en la comunidad Barrero, de Imbert. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

Este domingo se cumplen once días de la desaparición de la niña Brianna Genao, ocurrida el pasado 31 de diciembre en la comunidad Barrero, municipio de Imbert, sin que hasta el momento ninguna autoridad del Ministerio Público ni de la Policía Nacional vinculada a la investigación haya ofrecido declaraciones oficiales a los medios de comunicación sobre las jornadas del fin de semana.

Durante la jornada de hoy se mantiene la presencia de personal de búsqueda en la zona, aunque de manera más reducida en comparación con días anteriores.

También se observa un menor movimiento de entrada y salida de vehículos oficiales, en medio de condiciones climáticas lluviosas que han limitado parte de las labores en el área.

Pese a la disminución visible del operativo, las investigaciones continúan activas. De acuerdo con informaciones obtenidas en la comunidad, los interrogatorios relacionados con el caso no han sido suspendidos.

En ese contexto, se confirmó que la bisabuela de la menor, conocida como "Chila", fue trasladada nuevamente ante los investigadores el pasado sábado para ofrecer nuevas declaraciones como parte del proceso.

Estos interrogatorios han sido constantes tanto con los familiares de la menor como con comunitarios que estuvieron cerca de la infante.

Sobre los dos hombres que fueron detenidos en días recientes y posteriormente dejados en libertad, identificados como Rafael Rosario Núñez, alias "Papito", y Reyes Rosario Núñez, comunitarios indicaron que ambos permanecen en la comunidad, aunque bajo estricta vigilancia del Ministerio Público, ante la posibilidad de que puedan ser requeridos nuevamente por las autoridades.

Esta información no ha sido confirmada de manera oficial, solo extraoficialmente por fuentes vinculadas a la investigación.

Voz comunitaria

El comunitario y agricultor Estanislao Villa expresó que la comunidad vive momentos de profundo dolor e incertidumbre ante la falta de información oficial.

Señaló que, aunque se mantiene la presencia de militares y organismos de socorro, los residentes se sienten afectados emocionalmente por el paso de los días sin respuestas claras sobre el paradero de la niña.

Villa indicó que Barrero es una comunidad tradicionalmente unida y trabajadora, dedicada principalmente a la agricultura, y que este tipo de hechos ha generado consternación generalizada entre sus habitantes.

La presencia de Olga Diná, el sábado

Como parte de los antecedentes inmediatos del caso, durante la jornada del sábado se produjo la presencia en la comunidad de la magistrada Olga Diná Llaverías, directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinaf), quien se trasladó a la zona y encabezó personalmente las pesquisas junto a representantes del Ministerio Público y organismos de investigación.

La funcionaria permaneció varias horas en el área supervisando las diligencias relacionadas con el caso, antes de retirarse sin ofrecer declaraciones públicas a la prensa.

Hasta el momento las autoridades continúan manejando el caso con hermetismo, reiterándose que cualquier información oficial será ofrecida por los canales institucionales autorizados, en atención a la sensibilidad de la investigación y a la condición de menor de edad de la desaparecida.