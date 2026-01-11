Detienen furgón con 52 haitianos indocumentados frente a la fortaleza de Mao

Los haitianos fueron arrestados en la madrugada de este domingo por miembros del Ejército dominicano.

Miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) detuvieron la madrugada del sábado un furgón que transportaba 52 haitianos en condición migratoria irregular frente a la Fortaleza General Benito Monción, en el municipio de Mao, en la provincia Valverde.

La detención se produjo en la madrugada de este domingo, tras una labor de inteligencia y se enmarca dentro de las acciones, por parte de las autoridades dominicanas, que dan respuesta al pase de extranjeros indocumentados.

El vehículo interceptado es un furgón marca Friline, blanco, placa TN-7665, conducido por Ignacio Antonio Gómez, quien fue arrestado.

Según con la información ofrecida, en el interior eran transportados 42 hombres, 7 mujeres y 3 niños, todos de nacionalidad haitiana y sin documentación legal para permanecer en el país.

Donde están detenidos

Al conductor también se le ocuparon RD$15,500 pesos dominicanos, un teléfono celular marca Redmi y documentos de identidad, los cuales fueron retenidos como parte del proceso investigativo.

Las autoridades informaron que Ignacio Antonio Gómez fue trasladado a la Policía Nacional, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes en las próximas horas. Mientras tanto, el furgón y los extranjeros indocumentados permanecen bajo custodia militar para los procedimientos establecidos por ley.