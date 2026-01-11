Tras atentado a subdirectora, requisan cárcel Rafey y trasladan al menos 20 presos

El Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. ( ARCHIVO )

El titular de la Dirección de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, informó que esperan los resultados de las investigaciones que realizan la Policía Nacional y el Ministerio Público sobre el atentado a tiros contra la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, Laura Ricardo, hecho que derivó en la muerte del chofer Crecencio Nolasco Cruz como daño colateral.

Durante una intervención ayer en el Rafey Hombres, en el que se hizo una requisa y se trasladaron al menos 20 privados de libertad hacia otros centros penitenciarios, Santana sostuvo que no pueden "adelantar conjeturas" sobre el ataque a Ricardo el pasado viernes.

El funcionario aclaró que estos movimientos forman parte de los procedimientos rutinarios del sistema y no están vinculados de manera directa con el atentado.

"Siempre se hacen traslados, ya sea por órdenes judiciales, razones de seguridad o situaciones familiares. Eso no necesariamente tiene que ver con lo ocurrido anoche (el viernes)", afirmó Santana.

Rechaza denuncias de maltratos

Santana negó supuestos maltratos durante la mudanza de internos y aseguró que existe un protocolo que garantiza la comunicación de los reclusos con sus familiares.

"El privado de libertad tiene derecho a llamar y decir hacia dónde va. Aquí no hay maltrato; quien alegue eso debe demostrarlo", afirmó.

Sin embargo, familiares de internos trasladados expresaron inconformidad con la intervención.

Dayana, esposa de uno de los presos trasladados, relató que su pareja fue trasladada de penal sin que se le permitiera realizar una llamada telefónica ni se les informara el destino.

A su juicio, la medida estaría relacionada con el atentado contra la subdirectora penitenciaria. "No se sabe a dónde los llevan ni por qué razón en un día como hoy. No hemos recibido ninguna información", expresó.

Dayana también cuestionó que, según dijo, en ocasiones anteriores no se adoptaron medidas similares ante otros hechos ocurridos dentro del penal, y anunció que acudirá ante el juez de la Ejecución de la Pena para interponer un recurso de amparo en favor de su esposo.

El ataque a la funcionaria

El atentado que motivó el despliegue de seguridad ocurrió cuando el viernes por la noche, encapuchados a bordo de una motocicleta dispararon contra una yipeta en la que se desplazaba Laura Ricardo, quien resultó ilesa.

Durante el ataque fue alcanzado por un tiro el chofer del transporte público Crecencio Nolasco Cruz, conductor de la ruta F, quien falleció posteriormente en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez.

Familiares del conductor reclamaron justicia y el apresamiento de los responsables.

Otro incidente violento

El ataque a la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres revive antecedentes de violencia vinculados al sistema penitenciario de Rafey.

En enero de 2019, el recluso Raúl Alfonso Bonilla de la Cruz, según las investigaciones del Ministerio Público, habría ordenado un atentado contra agentes penitenciarios del recinto, ataque en el que murió el subdirector de seguridad George Adonis Adames Castro y resultó herido el agente Junior Arismendy Francisco Mejía.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre avances en la investigación del atentado contra la subdirectora penitenciaria, mientras se mantienen las medidas de seguridad en el CCR Rafey Hombres.