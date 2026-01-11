Una persona muere y dos resultaron heridos en un accidente de tránsito en La Romana

Un joven perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas durante un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la avenida Libertad, tras una alerta recibida a través del sistema de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo a causa del deslizamiento de una motocicleta. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una persona fallecida y a dos lesionados, quienes fueron trasladados por unidades de salud a distintos centros médicos de esta ciudad.

El fallecido fue identificado como Radhaelkis Josué Pimentel Morales, de 18 años de edad, quien conducía una motocicleta marca Nipponia Brío 110, color negro, sin placa, y no portaba documentos personales al momento del accidente.

Los lesionados son Gregorio Daniel Pimentel , de 15 años, trasladado al hospital Dr. Francisco A. Gonzalvo , y Noel Ángel , mayor de edad, quien fue llevado a la Clínica Central de La Romana.

Según el médico legista Benito Kelly, la causa de muerte del joven fue un trauma contuso severo de cráneo, producto del impacto. Asimismo, informó que el cuerpo fue entregado a los familiares en horas de la mañana de este domingo para los fines correspondientes.

Consternación por la muerte de joven deportista romanense

La muerte de Radhaelkis Josué Pimentel Morales ha provocado una profunda consternación en la comunidad romanense, especialmente en los ámbitos deportivo y educativo, donde el joven era ampliamente apreciado.

Equipos de baloncesto, compañeros y centros educativos expresaron su pesar a través de redes sociales, destacando sus valores humanos, disciplina y talento deportivo.

El equipo Toros Aviación RD lamentó la pérdida, señalando que Radhaelkis fue "un joven ejemplar, con múltiples condiciones como jugador de baloncesto", mientras que el Colegio Evangélico Sinaí, del cual era egresado, también manifestó su dolor y se unió en oración por fortaleza y consuelo para sus familiares.