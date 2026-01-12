Desde este lunes, el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos se sumarán a las labores de búsqueda de la menor de tres años Brianna Genao, desaparecida desde el 31 de diciembre de 2025 en el municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien explicó que agentes dominicanos y estadounidenses utilizarán caninos especializados que llegaron al país procedentes de Estados Unidos esta semana.

"Hoy, precisamente, la INL de la embajada norteamericana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor con caninos, que llegaron al país y que estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional para continuar la búsqueda de la menor", dijo la funcionaria.

Raful calificó el caso como "bastante lamentable" y aseguró que las investigaciones y los operativos de localización continúan de manera activa hasta dar con el paradero de la niña. "No vamos a descansar hasta encontrarla", reiteró.

"Es un hecho muy penoso. Siguen las investigaciones y nosotros tenemos que esperar antes de establecer responsabilidades directas, para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo", expresó la ministra al término de la reunión de Seguridad Ciudadana celebrada este lunes.

El caso

La menor de tres años Brianna Genao desapareció en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, hace 12 días. Desde entonces, distintos organismos de socorro y cuerpos especializados han participado en operativos de búsqueda en zonas boscosas, cañadas y vertederos, sin resultados concluyentes hasta el momento.

En el contexto del caso, han circulado videos en redes sociales en los que una persona, identificada como tío de la niña, afirma que la secuestró, violó y asesinó. Estas declaraciones forman parte de los elementos que están bajo investigación por las autoridades competentes.

