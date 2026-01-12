Comunitarios de Mao reclaman reductores de velocidad en autopista Monseñor Tomás Abreu

La manifestación pacífica fue encabezada por la presidenta de la Junta de Vecinos Cayetano Olivo, del sector Los Restauradores, Fátima Bonilla. ( FUENTE EXTERNA )

Comunitarios de distintos sectores realizaron la noche de este lunes un encendido de velas en la autopista Monseñor Tomás Abreu, frente a la cárcel pública de Mao y en la entrada del sector Los Restauradores, para exigir la instalación urgente de reductores de velocidad ante la creciente cantidad de accidentes de tránsito en la zona.

La manifestación pacífica fue encabezada por la presidenta de la Junta de Vecinos Cayetano Olivo, del sector Los Restauradores, Fátima Bonilla, quien explicó que la protesta busca llamar la atención de las autoridades sobre la peligrosidad del tramo Mao–Santiago Rodríguez, donde se han registrado múltiples accidentes, varios de ellos con desenlaces fatales.

Bonilla advirtió que los residentes viven en constante preocupación debido a la alta velocidad a la que circulan numerosos conductores, una situación que ha cobrado varias vidas y mantiene a las comunidades sumidas en la incertidumbre.

Llamado a las autoridades

Durante la actividad, el comunitario Leonardo González (Polo) hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata y adopten medidas que eviten nuevas tragedias en esta vía.

Asimismo, Lidia Torres, madre de una de las víctimas más recientes, realizó un emotivo llamado a las autoridades, al expresar que no desea que ninguna otra familia tenga que enfrentar el dolor de perder a un ser querido por accidentes que considera evitables.

Los manifestantes recordaron que la noche anterior falleció Carlos Rojas, quien perdió la vida tras ser atropellado por una yipeta cuando intentaba cruzar la autopista para dirigirse a su residencia, sumándose a la lista de víctimas en este tramo carretero.

A la protesta se unieron residentes del sector Desiderio Arias, quienes respaldaron la exigencia de la colocación de reductores de velocidad como medida preventiva para preservar vidas humanas.

Miembros de la Policía Nacional brindaron seguridad durante la manifestación y se encargaron de mantener el orden y la fluidez del tránsito.

Los comunitarios advirtieron que continuarán realizando protestas pacíficas hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades responsables.