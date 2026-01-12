Inabie dice que ha reducido casi a la mitad el consumo de sal en la alimentación escolar

La entidad sostuvo que el consumo de sal se mantiene dentro de los niveles recomendados en el menú escolar ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reportó este lunes una reducción en el uso de sal en las recetas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que ha permitido disminuir de forma importante el consumo de sodio entre los estudiantes del sistema educativo público.

De acuerdo con la Dirección de Salud y Nutrición del Inabie, con esta mejora el aporte de sodio pasó de representar un 88 % a un 48 % del límite diario recomendado, lo que significa que los estudiantes consumen actualmente casi la mitad del sodio que ingerían anteriormente.

Un comunicado de la entidad detalla que esta reducción se ajusta a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP).

La institución destacó que esta medida impacta a más de 2.1 millones de beneficiarios del PAE, entre estudiantes, personal docente y administrativo de más de 7,000 centros educativos públicos a nivel nacional.

El Inabie señaló que la disminución de la sal en la alimentación infantil contribuye a la prevención de problemas de presión arterial y enfermedades cardiovasculares en la vida adulta.

En ese sentido, explicó que, en alimentos tradicionalmente altos en sodio, como el bacalao, los proveedores aplican técnicas de desalación antes de la cocción, siguiendo las orientaciones de la institución, lo que permite reducir la sal sin afectar el sabor ni la aceptación del menú escolar.

Supervisión

El director del Inabie, Adolfo Pérez, indicó que estas acciones responden al compromiso institucional de ofrecer comidas más saludables dentro del Programa de Alimentación Escolar, y representan un paso importante en la promoción de hábitos alimentarios saludables y en la prevención de enfermedades asociadas al consumo excesivo de sal y azúcar en la población estudiantil.

Para garantizar el cumplimiento de los estándares nutricionales, el Inabie mantiene un sistema permanente de supervisión que incluye visitas técnicas, análisis de laboratorio y procesos continuos de capacitación especializada en inocuidad, así como la verificación de los centros educativos a través de los Comités de Alimentación y Nutrición del Escolar (CANE).

La institución aseguró que continuará fortaleciendo las políticas nutricionales del PAE, cuyo menú es diseñado de forma cíclica y variada, tomando en cuenta los requerimientos nutricionales de los distintos grupos de edad, con el objetivo de garantizar una alimentación balanceada, segura y adecuada para el crecimiento y desarrollo de los estudiantes.