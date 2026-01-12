En los últimos cinco años, la Mesa contra el Comercio Ilícito ha decomisado y destruido 175,477,468 mercancías ilícitas.

La cifra de productos incinerados representa alrededor de 8,500 millones de pesos que se comercializarían de manera ilegal en todo el país.

Esta información fue ofrecida por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó (saliente ministro de Industria, Comercio y Mipymes), durante el acto de incineración de más de 24 millones de mercancías ilícitas, realizado en la sede de P&D Recycling, en Quitasueño, municipio de Haina, provincia San Cristóbal.

Las cifras fueron confirmadas en un comunicado de prensa de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En la actividad, el funcionario destacó la labor conjunta de los organismos de control que realizan estas operaciones para mejorar la imagen del país en términos de comercio y fortalecer la persecución de estos delitos.

Avances en la protección del consumidor

En ese sentido, Bisonó expresó que el cambio no solo se refleja en la seguridad del comercio dominicano, sino que constituye un avance en la protección de los consumidores considerando que entre 2019 y 2020 en la República Dominicana se registraron 600 muertes por consumo de alcohol adulterado, mientras que 2025 cerró sin ningún deceso por esta causa.

Más de 20 condenas en dos años

El coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República, Jonathan Baró, informó que en los últimos dos años en el país se han obtenido 20 condenas por comercialización ilícita y falsificación de productos regulados.

De esta cantidad, nueve fueron dictadas en 2025, mientras que 11 se materializaron en 2024. El procurador añadió que el año pasado fueron judicializadas por este delito alrededor de 42 personas.

Los delitos más comunes corresponden a alteración de alcohol, falsificación de medicamentos y tráfico de cigarrillos electrónicos, según el fiscal.

"Lo que hemos notado en los últimos años es el incremento de las incautaciones, pero también de la judicialización de estos casos", expresó.

De acuerdo con la Ley 17-19, sobre la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, las penas por estos cargos pueden ir de 3 a 10 años de prisión. Cuando se produce muerte como consecuencia del hecho, la Procuraduría ha obtenido hasta 30 años de prisión por homicidio.

24 millones de productos ilegales

Este lunes, las autoridades destruyeron 24,633,579 unidades de mercancías ilícitas incautadas en diversos operativos realizados en todo el país.

Entre los productos decomisados se encontraron 16,983,993 unidades de medicamentos, 17,143 unidades de estimulantes sexuales, 38,983 botellas de alcohol, 1,578 litros de clerén y 7,591,882 unidades de tabacos.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor Bisonó; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; y el procurador Jonathan Baró, coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República. Además, contó con la asistencia de altos representantes militares, del Ministerio Público y del empresariado.

Sanz Lovatón destacó que esta acción constituye un mensaje contundente contra el contrabando y el comercio ilícito.

"Yo creo que este es uno de los esfuerzos de mejor trabajo en equipo que hemos visto en los últimos años", añadió.

Esta constituye la primera incineración encabezada por Eduardo Sanz Lovatón desde su designación como ministro de Industria, Comercio y Mipymes.