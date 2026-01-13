Abinader felicita a José Antonio Kast por su triunfo en las presidenciales de Chile

El presidente Luis Abinader y su homólogo electro de Chile, José Antonio Kast. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó la noche de este martes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El mandatario informó, a través de su cuenta en la red social X, que sostuvo una conversación telefónica con Kast, en la que ambos expresaron su disposición de fortalecer la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana.

"Le felicité por su victoria y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana", escribió Abinader.

Resultados

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, fue electo presidente al obtener el 58.16 % de los votos, superando a Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, quien alcanzó el 41.84 %, según los resultados oficiales.

El nuevo mandatario asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, junto con la instalación del Congreso surgido de las elecciones legislativas del 16 de noviembre.

Durante la campaña, Kast, abogado de 59 años, centró su discurso en el combate a la delincuencia y el control de la migración irregular, temas que han marcado parte del debate político en la región.